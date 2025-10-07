Monotributo de ARCA: cómo quedan las nuevas escalas a partir de octubre

Estos valores corresponden a los límites anuales de facturación y servirán como referencia para definir en qué tramo se ubica cada contribuyente.

Lo que significan estos cambios

La nueva escala representa un ajuste técnico del régimen del monotributo, que se realiza periódicamente para adecuarlo a la realidad económica del país. En la práctica, esto implica que quienes estaban cerca del límite superior de su categoría podrían pasar automáticamente a una escala mayor.

Además, todos los monotributistas notarán un incremento en el importe mensual a pagar, incluso si se mantienen en la misma categoría. Por eso, ARCA recomienda revisar la facturación anual y los gastos asociados, y en caso de ser necesario, consultar con un contador para evitar inconsistencias o sanciones.

En líneas generales, este tipo de actualizaciones también busca fortalecer la recaudación del Estado y mantener la sostenibilidad del sistema tributario, garantizando que las contribuciones acompañen la evolución de los ingresos reales.