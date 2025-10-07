Monotributo de ARCA: cómo quedan las nuevas escalas a partir de octubre
ARCA confirmó los nuevos valores del monotributo para octubre, con cambios en las categorías y actualizaciones en los montos de las cuotas. La medida impacta en miles de contribuyentes que deberán revisar si siguen dentro de su escala o si deben pasar a una superior.
A partir de octubre de 2025 entró en vigencia una actualización de las escalas del monotributo, impulsada por la Administración Federal de Recursos y Contribuciones de la Argentina (ARCA), que redefine los tramos de ingresos y actualiza las cuotas mensuales que pagan los pequeños contribuyentes.
Esta modificación busca ajustar el sistema tributario al contexto inflacionario y a la evolución real de la economía. Con el nuevo esquema, los límites máximos de facturación se elevan, lo que puede provocar que algunos monotributistas deban migrar a una categoría superior o revisar su perfil contributivo.
El objetivo del organismo es reducir la brecha entre lo que se declara y lo que efectivamente se factura, al tiempo que se mantiene la equidad entre los distintos sectores. Sin embargo, también implica que los contribuyentes deberán recalcular su facturación anual y sus costos mensuales, ya que las cuotas aumentan en todas las categorías.
Los montos del monotributo según ARCA
Con la actualización que rige desde octubre, las categorías del monotributo quedan definidas de la siguiente manera:
-
Categoría A: $8.992.597,87
Categoría B: $13.175.201,52
Categoría C: $18.473.166,15
Categoría D: $22.934.610,05
Categoría E: $26.977.793,60
Categoría F: $33.809.379,57
Categoría G: $40.431.835,35
Categoría H: $61.344.853,64
Categoría I: $68.664.410,05
Categoría J: $78.632.948,76
Categoría K: $94.805.682,90
Estos valores corresponden a los límites anuales de facturación y servirán como referencia para definir en qué tramo se ubica cada contribuyente.
Lo que significan estos cambios
La nueva escala representa un ajuste técnico del régimen del monotributo, que se realiza periódicamente para adecuarlo a la realidad económica del país. En la práctica, esto implica que quienes estaban cerca del límite superior de su categoría podrían pasar automáticamente a una escala mayor.
Además, todos los monotributistas notarán un incremento en el importe mensual a pagar, incluso si se mantienen en la misma categoría. Por eso, ARCA recomienda revisar la facturación anual y los gastos asociados, y en caso de ser necesario, consultar con un contador para evitar inconsistencias o sanciones.
En líneas generales, este tipo de actualizaciones también busca fortalecer la recaudación del Estado y mantener la sostenibilidad del sistema tributario, garantizando que las contribuciones acompañen la evolución de los ingresos reales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario