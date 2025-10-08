ARCA subasta cerca de una veintena de iPhones: cómo participar
La subasta se realizará de modo electrónico el próximo 23 de octubre por intermedio del Banco Ciudad y todos los interesados pueden participar. Enterate cómo hacer.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso este miércoles la subasta de cerca de una veintena de teléfonos celulares iPhone que fueron secuestrados por la Dirección General de Aduanas (DGA).
Así quedó plasmado en la Disposición 895/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial,
Allí se dispuso que la "subasta pública se efectuará bajo modalidad electrónica, el día 23/10/2025, a través de la página web del Banco de la Ciudad de Buenos Aires https://subastas.bancociudad.com.ar/ de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos".
Entre los teléfonos que forman parte de la subasta hay al manos 16 celulares iPhone 15, 128 GB, de distintas colores a los que se les impuso un precio base para que comience la puja de 450 mil pesos.
Cómo participar de la subasta
El proceso para participar de esta nueva subasta de la Dirección General de Aduanas (DGA), organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es muy sencillo. Los interesados deben registrarse previamente como usuario en el sitio de autogestión del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (página web https://subastas.bancociudad.com.ar/).
Una vez realizado este primer paso, los interesados en participar de la subasta deben suscribirse antes de la fecha límite dispuesta para cada una de ellas. Usualmente es uno o dos días antes de la realización de la subasta. En la página web del Banco Ciudad puede encontrarse el detalle de todas las subastas que se encuentran en proceso.
En algunos casos también puede que sea necesario realizar con antelación una transferencia de la caución y una vez confirmada la habilitación para participar ya se puede ofertar. Cualquier persona interesada puede participar de la subasta que se realiza de manera electrónica a través del sitio web del Banco Ciudad.
Detalle de la Subasta
Disposición 895/2025:
