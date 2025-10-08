ARCA: los detalles sobre la investigación que iniciará el organismo a los monotributistas

Para abordar esto, ARCA anunció un operativo especial destinado a identificar movimientos financieros inconsistentes con lo declarado oficialmente, reforzando el control sobre el cumplimiento tributario.

Qué movimientos de los monotributistas analizará ARCA

El operativo de ARCA será exhaustivo y abarcará mucho más que la revisión de las recategorizaciones de los contribuyentes. El organismo también analizará datos externos que puedan evidenciar ingresos superiores a los permitidos por el régimen del Monotributo. Entre las principales fuentes de información que se cruzarán se encuentran:

La base de datos de ARCA , para confirmar la categoría de cada contribuyente.

, para confirmar la categoría de cada contribuyente. Reportes bancarios , que incluyen depósitos, transferencias y consumos con tarjeta.

, que incluyen depósitos, transferencias y consumos con tarjeta. Empresas de servicios, con el fin de evaluar gastos de luz, agua, gas o telefonía que puedan reflejar una actividad económica mayor a la declarada.

Si se detectan inconsistencias fiscales, el organismo tiene la facultad de recategorizar de oficio al contribuyente y exigir el pago de la diferencia, además de aplicar sanciones económicas cuando corresponda.