ARCA: investigará y buscará detectar irregularidades en los monotributistas

monotributo

Posibles sanciones y recategorizaciones

Los contribuyentes que presenten inconsistencias podrían ser recategorizados de oficio o incluso excluidos del monotributo, pasando al régimen general, lo que implica una carga impositiva significativamente mayor. Además, ARCA advirtió que se aplicarán multas económicas en los casos donde se detecte evasión o falsificación de datos.

Desde el organismo aclararon que la medida no tiene como objetivo perseguir a los trabajadores independientes, sino fomentar la transparencia y garantizar una competencia justa. Según destacaron, el régimen simplificado fue creado para facilitar la formalidad, no para que algunos contribuyentes lo utilicen para facturar cifras millonarias sin control.