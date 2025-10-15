ARCA investigará y buscará detectar irregularidades en los monotributistas
ARCA pondrá en marcha un operativo de fiscalización que se perfila como uno de los más rigurosos y completos de los últimos años.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) generó alerta entre los monotributistas con el anuncio de un nuevo operativo de fiscalización, considerado uno de los más exhaustivos de los últimos años.
El objetivo es identificar posibles inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos reales en las cuentas bancarias de los contribuyentes. El operativo se implementará en los próximos meses y se enfocará en quienes utilizan el régimen simplificado para ocultar ingresos que superan los topes permitidos por ley.
Fuentes del organismo adelantaron que esta estrategia podría convertirse en un sistema de control permanente, similar a los mecanismos que la AFIP ya aplica a nivel nacional, reforzando la supervisión sobre los flujos de dinero en todo el país.
Bancos, servicios y facturación bajo la lupa
El operativo de ARCA irá más allá de la simple revisión de declaraciones juradas, incluyendo un cruce masivo de datos con información de bancos, empresas de servicios y registros internos de facturación. El monitoreo se centrará en:
- Depósitos y transferencias bancarias que superen los montos esperados según la categoría del monotributista.
- Gastos con tarjeta de crédito o débito que no coincidan con los ingresos declarados.
- Consumo de servicios públicos, como luz, gas o agua, que indique una actividad económica superior a la registrada oficialmente.
- Facturación electrónica y compras declaradas, para detectar posibles desvíos en los ingresos o niveles de actividad.
Posibles sanciones y recategorizaciones
Los contribuyentes que presenten inconsistencias podrían ser recategorizados de oficio o incluso excluidos del monotributo, pasando al régimen general, lo que implica una carga impositiva significativamente mayor. Además, ARCA advirtió que se aplicarán multas económicas en los casos donde se detecte evasión o falsificación de datos.
Desde el organismo aclararon que la medida no tiene como objetivo perseguir a los trabajadores independientes, sino fomentar la transparencia y garantizar una competencia justa. Según destacaron, el régimen simplificado fue creado para facilitar la formalidad, no para que algunos contribuyentes lo utilicen para facturar cifras millonarias sin control.
