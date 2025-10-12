ARCA: se confirmó que investigarán a miles de monotributistas
Quedar fuera del régimen fiscal acarrea la pérdida de diferentes beneficios, como cobertura social o acceso a préstamos. Los detalles en la nota.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reforzó los controles sobre aquellos monotributistas que realizan movimientos financieros sospechosos e inusuales, con el objetivo detectar posibles irregularidades o evasión fiscal. Por este motivo, cruzará información con bancos, servicios y registros oficiales para identificar ingresos que superen los límites del régimen.
Quedar fuera del régimen de monotributo implica perder beneficios clave, como la cobertura social y acceso a ciertos créditos o préstamos. Por este motivo, cumplir con las responsabilidades es esencial para no recibir un revés por parte del organismo.
Investigarán a miles de contribuyentes por incumplir este requisito
En los últimos años, se identificó que varios monotributistas facturan por encima de los límites permitidos, lo que genera evasión fiscal. Con el objetivo de erradicar este problema, el ARCA anunció que implementará un operativo de control integral, revisando la información declarada y comparándola con datos externos.
Para eso, se analizarán movimientos bancarios, consumos de servicios públicos y registros internos del organismo para detectar inconsistencias. Ante irregularidades, el organismo podrá ajustar la categoría del contribuyente, exigir pagos pendientes o aplicar sanciones económicas.
Cómo serán las inspecciones de ARCA
El operativo del organismo se llevará a cabo por etapas, dando tiempo a los contribuyentes para corregir irregularidades antes de aplicar sanciones.
- Se realizarán inspecciones presenciales en sectores con mayores incumplimientos.
- Se enviarán avisos electrónicos para que los contribuyentes puedan ajustar sus declaraciones si se detectan inconsistencias.
- En casos necesarios, se convocará a los contribuyentes a presentar documentación que respalde sus movimientos financieros.
Si no se justifican los ingresos, ARCA puede subir de categoría al contribuyente, aplicar multas o excluirlo del monotributo, pasando al régimen general con mayores obligaciones fiscales. Este nuevo operativo por parte del organismo busca mayor transparencia y lealtad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario