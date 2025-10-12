ARCA: se confirmó que investigarán a miles de monotributistas

Cómo serán las inspecciones de ARCA

El operativo del organismo se llevará a cabo por etapas, dando tiempo a los contribuyentes para corregir irregularidades antes de aplicar sanciones.

Se realizarán inspecciones presenciales en sectores con mayores incumplimientos.

Se enviarán avisos electrónicos para que los contribuyentes puedan ajustar sus declaraciones si se detectan inconsistencias.

En casos necesarios, se convocará a los contribuyentes a presentar documentación que respalde sus movimientos financieros.

Si no se justifican los ingresos, ARCA puede subir de categoría al contribuyente, aplicar multas o excluirlo del monotributo, pasando al régimen general con mayores obligaciones fiscales. Este nuevo operativo por parte del organismo busca mayor transparencia y lealtad.