ARCA y un nuevo monotributo: qué es y quiénes pueden acceder a este beneficio

Quienes tengan empleados o estén alcanzados por Bienes Personales no pueden acceder. En el caso de graduados universitarios, no deben haber pasado más de dos años desde la obtención del título y sus estudios deben haberse cursado sin abonar matrículas ni cuotas. .

bienes personales afip

El paso a paso para adherirse al monotributo promovido

El trámite del monotributo promovido ante ARCA es totalmente online y gratuito. Según los especialistas, “para iniciar la adhesión es necesario contar con CUIT y clave fiscal nivel 2 o superior”.

El procedimiento se realiza en pocos pasos:

Primero, ingresar al portal de AFIP con CUIT y clave fiscal para verificar datos personales y de contacto.

Luego, dentro de “Administrador de Relaciones de Clave Fiscal”, se debe agregar el servicio “Monotributo”.

Después, en el portal de Monotributo, hay que seleccionar la opción “Trabajador promovido” y hacer clic en “Darse de alta”.

A continuación, se completa la información sobre la actividad y los aportes: fecha de inicio, descripción de la tarea principal, ingresos mensuales y domicilio fiscal. También se puede asociar una obra social. Finalmente, se revisan todos los datos y se confirma la inscripción; el sistema genera una constancia digital que habilita la emisión de facturas tipo “C”.

Este proceso permite que los trabajadores independientes formalicen su actividad de manera ágil, accedan a beneficios previsionales y cumplan con las obligaciones fiscales sin dificultades. ARCA busca fomentar la inclusión social y garantizar que quienes comienzan una actividad tengan las mismas oportunidades de crecimiento que cualquier contribuyente formalizado.