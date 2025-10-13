ARCA y un nuevo monotributo: qué es y quiénes pueden acceder a este beneficio
El monotributo promovido ayuda a trabajadores independientes a formalizar su actividad y regularizar aportes ante ARCA, con beneficios previsionales.
El monotributo promovido es un régimen pensado para trabajadores independientes que quieren sumarse a la economía formal con beneficios fiscales y previsionales. Vigente en octubre de 2025, permite regularizar la situación ante ARCA y facilita iniciar actividades sin local ni empleados.
Durante los primeros 36 meses, los aportes son reducidos y no se paga el componente impositivo. Es una herramienta ideal para quienes buscan formalizar su trabajo, acceder a la seguridad social desde el inicio y aprovechar un esquema simple y accesible que acompaña el crecimiento de su actividad independiente.
Qué es el monotributo promovido y quiénes pueden adherirse
Según detallan desde ARCA, el monotributo promovido es un régimen de inclusión social pensado para trabajadores independientes que no cuentan con local comercial ni empleados a cargo. Su principal ventaja es que no exige el pago del componente impositivo y permite realizar aportes jubilatorios reducidos: durante los primeros 36 meses, equivalen al 1% de los ingresos brutos mensuales, aumentando luego al 2,5%.
Para poder adherirse al monotributo promovido, se deben cumplir ciertos requisitos: ser mayor de 18 años, desarrollar únicamente una actividad independiente que no implique importaciones ni establecimiento fijo, y que esta actividad sea la principal fuente de ingresos, compatible con planes sociales.
Además, no se pueden superar seis operaciones anuales con el mismo cliente ni exceder el límite de facturación por operación, actualmente de $127.189,40.
Quienes tengan empleados o estén alcanzados por Bienes Personales no pueden acceder. En el caso de graduados universitarios, no deben haber pasado más de dos años desde la obtención del título y sus estudios deben haberse cursado sin abonar matrículas ni cuotas. .
El paso a paso para adherirse al monotributo promovido
El trámite del monotributo promovido ante ARCA es totalmente online y gratuito. Según los especialistas, “para iniciar la adhesión es necesario contar con CUIT y clave fiscal nivel 2 o superior”.
El procedimiento se realiza en pocos pasos:
- Primero, ingresar al portal de AFIP con CUIT y clave fiscal para verificar datos personales y de contacto.
- Luego, dentro de “Administrador de Relaciones de Clave Fiscal”, se debe agregar el servicio “Monotributo”.
- Después, en el portal de Monotributo, hay que seleccionar la opción “Trabajador promovido” y hacer clic en “Darse de alta”.
A continuación, se completa la información sobre la actividad y los aportes: fecha de inicio, descripción de la tarea principal, ingresos mensuales y domicilio fiscal. También se puede asociar una obra social. Finalmente, se revisan todos los datos y se confirma la inscripción; el sistema genera una constancia digital que habilita la emisión de facturas tipo “C”.
Este proceso permite que los trabajadores independientes formalicen su actividad de manera ágil, accedan a beneficios previsionales y cumplan con las obligaciones fiscales sin dificultades. ARCA busca fomentar la inclusión social y garantizar que quienes comienzan una actividad tengan las mismas oportunidades de crecimiento que cualquier contribuyente formalizado.
