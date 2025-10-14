ARCA: los montos permitidos para transferir sin ser investigado en octubre

El régimen no afecta las operaciones diarias de los usuarios, pero si ARCA detecta inconsistencias o movimientos sospechosos, podrá iniciar una fiscalización para comprobar el origen de los fondos.

arca

En caso de superar los límites y luego de evaluar la situación del contribuyente, el organismo puede pedir documentación que justifique el origen del dinero, la cual debe enviarse por correo electrónico. Entre los papeles solicitados se incluyen:

Recibos de sueldo.

Comprobantes de haberes jubilatorios.

Facturas emitidas recientemente.

Constancia de monotributo.

Tickets de compra o venta.

Justificación por la venta de acciones o empresas.

Si la información no resulta suficiente o se detectan irregularidades, ARCA puede derivar el caso a la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de analizar posibles maniobras irregulares.