Monotributo: las alternativas oficiales que ARCA dispone para el pago de octubre

Cumplir con esta obligación fiscal a tiempo evita recargos por intereses. En caso de superar el plazo, se aplicarán penalidades, y si la falta de pago se extiende durante 10 meses consecutivos, el contribuyente será dado de baja automáticamente del régimen. Mantener las cuotas al día es clave para conservar los beneficios del Monotributo y evitar sanciones.