Monotributo: las alternativas oficiales que ARCA dispone para el pago de octubre
Conocé cómo abonar la cuota del Monotributo de forma simple y cuáles son las escalas vigentes que rigen actualmente en el régimen.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó la fecha de vencimiento del Monotributo correspondiente a octubre. Los contribuyentes podrán abonar la cuota mensual hasta el 20 de octubre, utilizando los diferentes métodos de pago habilitados por el organismo.
Cumplir con esta obligación fiscal a tiempo evita recargos por intereses. En caso de superar el plazo, se aplicarán penalidades, y si la falta de pago se extiende durante 10 meses consecutivos, el contribuyente será dado de baja automáticamente del régimen. Mantener las cuotas al día es clave para conservar los beneficios del Monotributo y evitar sanciones.
Formas de pago disponibles para abonar el monotributo
Los contribuyentes del Monotributo cuentan con distintas alternativas para abonar su cuota mensual, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Cada opción se adapta a las necesidades y herramientas digitales de los usuarios, garantizando comodidad y seguridad en las operaciones. A continuación, se detallan las principales formas de pago disponibles y cómo utilizarlas paso a paso:
Desde el sitio web de ARCA
- Ingresar con clave fiscal al servicio “Presentación de DDJJ y Pagos”.
- Generar el Volante Electrónico de Pago (VEP), donde se debe indicar el CUIT, período, impuesto, concepto, subconcepto e importe.
- También puede hacerse desde el servicio CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos.
- Una vez emitido el VEP, se puede abonar mediante las siguientes alternativas:
Pago con Código QR
- Descargar y registrar una de las billeteras electrónicas habilitadas.
- Escanear el código QR generado y confirmar la operación desde la aplicación (no desde la cámara del celular).
- Algunas billeteras disponibles: ePagos, Cuenta DNI, AL2, Belo, Fiwind y PVS.
- Este método permite pagar de manera ágil y sin necesidad de ingresar datos bancarios.
Pago mediante Homebanking
- Por única vez, es necesario gestionar una clave de acceso en un cajero automático de la misma red que la tarjeta.
- Una vez obtenida la clave, se puede ingresar al homebanking para abonar el VEP.
- El pago se acredita de forma inmediata después de generarlo.
A través de la Red Banelco
- Seleccionar en el cajero la opción “Otras Operaciones” para obtener la clave de acceso.
- Luego, ingresar al sitio oficial Pago Mis Cuentas y realizar el pago correspondiente.
Desde la App ARCA Móvil o Mi Monotributo
- Ambas aplicaciones permiten pagar la cuota mensual directamente desde el celular.
- Si se genera un VEP, debe completarse el pago ingresando a la web de la entidad elegida.
Desde Homebanking sin clave fiscal
- Ingresar al sitio web del banco y seleccionar la opción “Servicios ARCA”.
- El sistema valida la identidad del contribuyente y permite generar un VEP sin necesidad de clave fiscal.
- Una vez creado, se vuelve al homebanking para completar el pago.
Escalas vigentes del monotributo en octubre
Estas son las escalas del monotributo vigentes en octubre, junto con sus ingresos brutos y los valores de la cuota a abonar este mes:
Categoría A
- Ingreso bruto: $8.992.597,87
- Impuesto integrado: $4.182,60
- Aporte previsional: $13.663,17
- Obra social: $19.239,97
- Total a pagar: $37.085,74
Categoría B
- Ingreso bruto: $13.175.201,52
- Impuesto integrado: $7.946,95
- Aporte previsional: $15.029,49
- Obra social: $19.239,97
- Total a pagar: $42.216,41
Categoría C
- Ingreso bruto: $18.473.166,15
- Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $16.532,44
- Obra social: $19.239,97
- Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.
Categoría D
- Ingreso bruto: $22.934.610,05
- Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $18.185,68
- Obra social: $22.864,90
- Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.
Categoría E
- Ingreso bruto: $26.977.793,60
- Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $20.004,25
- Obra social: $27.884,02
- Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.
Categoría F
- Ingreso bruto: $33.809.379,57
- Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $22.004,67
- Obra social: $32.066,63
- Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.
Categoría G
- Ingreso bruto: $40.431.835,35
- Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $30.806,54
- Obra social: $34.576,19
- Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.
Categoría H
- Ingreso bruto: $61.344.853,64
- Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $43.129,16
- Obra social: $41.547,19
- Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.
Categoría I
- Ingreso bruto: $68.664.410,05
- Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $60.380,82
- Obra social: $51.306,61
- Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.
Categoría J
- Ingreso bruto: $78.632.948,76
- Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $84.533,15
- Obra social: $57.580,51
- Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.
Categoría K
- Ingreso bruto: $94.805.682,90
- Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $118.346,41
- Obra social: $65.806,30
- Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.
