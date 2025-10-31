ARCA: lo que deberá pagar de Ganancias un soltero sin hijos
ARCA modificó las deducciones y escalas del Impuesto a las Ganancias. Desde noviembre habrá nuevos montos según el salario y la situación familiar.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una actualización del Impuesto a las Ganancias y del Monotributo, que comenzará a regir en el segundo semestre de 2025, con un incremento del 15,10% en las deducciones y escalas según la inflación acumulada.
El ajuste busca alinear los tributos con la situación económica actual y evitar que las subas salariales generen una mayor presión fiscal, especialmente entre los trabajadores solteros sin hijos.
Impuesto a las Ganancias: a qué solteros sin hijos alcanzan
La ARCA informó un aumento del 15,10% en las deducciones y escalas del Impuesto a las Ganancias, lo que modifica los límites salariales desde los que se comenzará a tributar. A partir de noviembre de 2025, la Ganancia No Imponible será de $4.211.886,94 y la deducción especial para empleados alcanzará los $20.217.057,35.
Desde noviembre de 2025, los nuevos mínimos de ingreso para quedar alcanzados por el impuesto serán los siguientes:
- Soltero sin hijos: ingreso neto mínimo de $2.360.180 (equivalente a un bruto de $2.843.590).
- Casado con dos hijos: ingreso neto mínimo de $3.129.967 (bruto equivalente de $3.771.045).
- Soltero con un hijo: ingreso neto mínimo de $2.553.451 (bruto equivalente de $3.076.447).
Además, aclararon que los nuevos valores regirán plenamente desde noviembre de 2025, momento en que los empleadores deberán aplicarlos en las liquidaciones y retenciones salariales correspondientes.
Las deducciones que pueden aplicarse para reducir el monto a pagar
Quienes se encuentren alcanzados por el Impuesto a las Ganancias podrán aplicar una serie de deducciones que permiten reducir el monto final a pagar. Según informó la ARCA, las principales son las siguientes:
- Aportes obligatorios: incluye los pagos a la obra social y las contribuciones jubilatorias.
- Intereses hipotecarios: válidos para quienes hayan comprado o construido su vivienda.
- Alquiler de vivienda: se puede descontar dentro de los límites establecidos por la ley.
- Seguros de vida y retiro: deducibles hasta los topes fijados por la normativa actual.
- Donaciones: aplicables a instituciones de bien público oficialmente reconocidas.
- Gastos educativos y de guardería: dentro de los valores máximos previstos por ley.
- Cuotas de medicina prepaga: deducibles hasta un 5% de la ganancia neta.
Estas deducciones representan un alivio importante para los contribuyentes, en especial para los trabajadores solteros sin hijos, que no pueden acceder a descuentos por cargas familiares.
