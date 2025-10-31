ARCA: lo que deberá pagar de Ganancias un soltero sin hijos

arca

Las deducciones que pueden aplicarse para reducir el monto a pagar

Quienes se encuentren alcanzados por el Impuesto a las Ganancias podrán aplicar una serie de deducciones que permiten reducir el monto final a pagar. Según informó la ARCA, las principales son las siguientes:

Aportes obligatorios: incluye los pagos a la obra social y las contribuciones jubilatorias .

incluye los pagos a la y las . Intereses hipotecarios: válidos para quienes hayan comprado o construido su vivienda .

válidos para quienes hayan . Alquiler de vivienda: se puede descontar dentro de los límites establecidos por la ley .

se puede descontar dentro de los . Seguros de vida y retiro: deducibles hasta los topes fijados por la normativa actual .

deducibles hasta los . Donaciones: aplicables a instituciones de bien público oficialmente reconocidas.

aplicables a oficialmente reconocidas. Gastos educativos y de guardería: dentro de los valores máximos previstos por ley .

dentro de los . Cuotas de medicina prepaga: deducibles hasta un 5% de la ganancia neta.

Estas deducciones representan un alivio importante para los contribuyentes, en especial para los trabajadores solteros sin hijos, que no pueden acceder a descuentos por cargas familiares.