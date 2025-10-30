El video de Franco Colapinto con su nuevo amor: quién es Meri Deal, la artista que lo habría conquistado

Quién es Meri Deal

Meri Deal, quien en verdad se llama María Inés Deal Herrán, nació en Uruguay el 22 de noviembre de 1996. Desde pequeña mostró inclinación por la música, aunque su gran salto a la popularidad llegó en 2015, cuando integró la banda de “cumbia cheta” Toco para vos. Tenía apenas 19 años y se hizo conocida por hits como Sólo Necesito y Hasta la Luna.

Actualmente, la cantante vive en México, donde continúa consolidando su carrera artística. En una entrevista durante el 2023, recordó: "Me volqué al género urbano a partir de Toco para vos, que fue la banda con la que iniciamos en este género más tropical. Me llamaron a mí para invitarme a sumarme a este grupo y querían que yo fuera la cantante".

Además, Meri tiene una conexión con otra personalidad del mundo del espectáculo: es prima de Bautista Mascia, el ganador de Gran Hermano 2023, quien también formó parte del mismo grupo musical.