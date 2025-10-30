El video de Franco Colapinto con su nuevo amor: quién es Meri Deal, la artista que lo habría conquistado
La exvocalista de "Toco para vos" y prima de Bautista Mascia -el ganador de Gran Hermano- fue vista muy cerca del piloto de Fórmula 1.
En las últimas horas, Franco Colapinto volvió a ser tendencia, aunque esta vez no por su desempeño en las pistas. El joven piloto argentino habría iniciado un romance con Meri Deal, la exvocalista del grupo uruguayo Toco para vos, luego de que se filtrara un video en el que se los ve muy cerca durante un evento en México.
La noticia se conoció gracias a Pepe Ochoa, quien dio detalles en LAM. El panelista contó: "Franco Colapinto corrió en México el fin de semana e hicieron un cierre con una fiesta el domingo".
Según relató Ochoa, la conexión entre ellos fue inmediata. "Ella se apersonó y entraron. Fueron al VIP con Bizarrap y un par más, y lo primero que se vio fue un coqueteo. Arrancaron medio tímidos, pero empezaron a charlar y él metió un beso", aseguró.
La historia no terminó ahí. "Estuvieron toda la noche juntos, abrazados, y luego se retiraron juntos", agregó el periodista, confirmando que los rumores de romance cobraron aún más fuerza tras la difusión del clip.
Quién es Meri Deal
Meri Deal, quien en verdad se llama María Inés Deal Herrán, nació en Uruguay el 22 de noviembre de 1996. Desde pequeña mostró inclinación por la música, aunque su gran salto a la popularidad llegó en 2015, cuando integró la banda de “cumbia cheta” Toco para vos. Tenía apenas 19 años y se hizo conocida por hits como Sólo Necesito y Hasta la Luna.
Actualmente, la cantante vive en México, donde continúa consolidando su carrera artística. En una entrevista durante el 2023, recordó: "Me volqué al género urbano a partir de Toco para vos, que fue la banda con la que iniciamos en este género más tropical. Me llamaron a mí para invitarme a sumarme a este grupo y querían que yo fuera la cantante".
Además, Meri tiene una conexión con otra personalidad del mundo del espectáculo: es prima de Bautista Mascia, el ganador de Gran Hermano 2023, quien también formó parte del mismo grupo musical.
