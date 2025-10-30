Preocupante alerta por tormentas para este viernes: el informe del Servicio Meteorológico Nacional
El organismo del clima anticipó una jornada lluviosa para el último día de la semana en cuatro provincias del país. Todos los detalles.
Si bien Buenos Aires goza de buen clima por estos días, el pronóstico adverso no da tregua en otros sectores del país. De hecho, en las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por tormentas para algunos sectores del país, con una alerta amarilla que habrá que tener en cuenta este viernes.
Alerta por tormentas para este viernes: a qué provincias afecta
El mal clima será parte de la última jornada de octubre para cuatro provincias: Mendoza, San Luis, Córdoba y La Pampa. Aunque no todas experimentarán precipitaciones en la totalidad de sus territorios, es menester tener en claro lo que advierte el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con la advertencia del organismo, "el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes". En este sentido, advirtió: "Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual".
Recomendaciones del SMN ante lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Cabe señalar que el retorno de las precipitaciones al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está pronosticado para el próximo martes 4 de noviembre, cuando también se registrará un marcado descenso de las temperaturas, especialmente, de la máxima: el termómetro oscilará entre los 15 y 19 grados.
Las lluvias aisladas llegarían en la tarde/noche, aunque la buena noticia es que no se extenderán a la jornada siguiente.
No obstante, para el miércoles se espera que la mínima descienda aún más como producto de las lluvias: se sentirán unos fríos 12 grados en las primeras horas del día.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario