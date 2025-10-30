ARCA: cuál es el requisito que deben cumplir los monotributistas para acceder a una bonificación
ARCA estableció la fecha tope de pago de la cuota mensual, clave para mantener la inscripción activa y no quedar fuera del régimen correspondiente.
Miles de trabajadores independientes en Argentina dependen del Monotributo y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para garantizar sus aportes jubilatorios y cobertura médica. Este régimen simplificado, funciona mediante un pago mensual que varía según la categoría de cada contribuyente y cumplir con las cuotas es fundamental para evitar deudas y conservar los beneficios del sistema.
La bonificación que ofrece ARCA a monotributistas
ARCA permite a los contribuyentes mantenerse al día y acceder a bonificaciones si cumplen con el pago de la cuota mensual dentro del plazo. La fecha límite para abonar en septiembre es el lunes 22 de septiembre de 2025, y los montos dependen de la categoría, calculados según la facturación anual y los aportes previsionales.
Cumplir con esta obligación no solo evita intereses y sanciones, sino que también garantiza continuidad en los aportes jubilatorios y la cobertura médica, así como la posibilidad de beneficiarse de descuentos o bonificaciones de ARCA.
Los requisitos para acceder al beneficio del ARCA
Para poder acceder a la bonificación y mantenerse dentro del Monotributo, los contribuyentes deben:
- Pagar la cuota mensual antes de la fecha de vencimiento establecida por ARCA.
- Evitar acumular más de diez meses consecutivos sin pagar, ya que esto puede derivar en la exclusión automática del régimen.
- En caso de estar excluido, cancelar la deuda total, ya sea al contado o mediante un plan de cuotas autorizado, para poder reinscribirse y elegir la categoría correspondiente.
- Generar el Volante Electrónico de Pago (VEP) desde el portal de ARCA, habilitando las distintas formas de pago:
- Código QR mediante billeteras virtuales autorizadas.
- Homebanking, generando la clave desde un cajero automático la primera vez.
- Red Banelco a través de Pago Mis Cuentas con usuario y clave.
- Aplicaciones oficiales, como ARCA Móvil o Mi Monotributo, con opción de débito automático.
Cumplir con estos requisitos permite conservar los beneficios del Monotributo, mantener la cobertura médica y asegurar los aportes jubilatorios, además de evitar intereses, penalidades o la pérdida de bonificaciones ofrecidas por ARCA.
