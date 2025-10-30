ARCA: cuál es el requisito que deben cumplir los monotributistas para acceder a una bonificación

La bonificación que ofrece ARCA a monotributistas

ARCA permite a los contribuyentes mantenerse al día y acceder a bonificaciones si cumplen con el pago de la cuota mensual dentro del plazo. La fecha límite para abonar en septiembre es el lunes 22 de septiembre de 2025, y los montos dependen de la categoría, calculados según la facturación anual y los aportes previsionales.