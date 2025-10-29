ARCA: los requisitos para las compras en Shein o Temu

Ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal.

con CUIT y Clave Fiscal. Entrar en la sección Envíos Postales Internacionales .

. Seleccionar el pedido recibido desde cualquier plataforma internacional.

Validar la recepción dentro de los 30 días corridos posteriores a la entrega.

Si el comprador no completa este procedimiento, el sistema bloqueará futuros envíos hasta que la situación se regularice. Este requisito tiene como objetivo agilizar los controles aduaneros y evitar inconvenientes en compras posteriores.

Si bien ARCA no aplicó restricciones adicionales específicas para plataformas como Shein o Temu, reforzó los controles generales para asegurar que todas las importaciones respeten los límites establecidos, buscando combinar el acceso a compras internacionales con un control eficiente de la entrada de mercaderías.