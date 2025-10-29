MinutoUno

ARCA: los requisitos para las compras en Shein o Temu

ARCA reforzará los controles sobre la entrada de productos importados para asegurar que la mercadería cumpla con las normas aduaneras.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó nuevas medidas para las compras realizadas en plataformas internacionales como Temu y Shein. Estas acciones buscan controlar el ingreso de productos al país y asegurar que todos los envíos cumplan con las normas aduaneras vigentes.

Los consumidores argentinos que reciban paquetes desde el exterior deben completar un trámite obligatorio a través del sistema de ARCA. Este procedimiento no solo evita retrasos en las entregas, sino que también garantiza que las mercaderías ingresen de manera legal y sin inconvenientes.

Los requisitos de ARCA para compras en el exterior

ARCA estableció cuatro reglas fundamentales para los envíos internacionales que ingresan al país:

  • Valor máximo del pedido: USD 3.000 por paquete.
  • Peso permitido: hasta 50 kilogramos.
  • Cantidad de unidades: máximo 3 del mismo producto.
  • Destino del artículo: exclusivo para consumo personal, sin fines comerciales.
Estas normas se aplican a todas las plataformas de comercio electrónico, incluyendo Shein, Temu, Amazon y AliExpress. Si algún envío excede estos límites, la ARCA puede requerir documentación adicional o cobrar aranceles, lo que podría generar demoras en la entrega.

El trámite que deben realizar los compradores en ARCA

Quienes reciban paquetes del exterior deben confirmar su recepción a través del sistema de ARCA. El trámite es sencillo y requiere:

  • Ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal.
  • Entrar en la sección Envíos Postales Internacionales.
  • Seleccionar el pedido recibido desde cualquier plataforma internacional.
  • Validar la recepción dentro de los 30 días corridos posteriores a la entrega.

Si el comprador no completa este procedimiento, el sistema bloqueará futuros envíos hasta que la situación se regularice. Este requisito tiene como objetivo agilizar los controles aduaneros y evitar inconvenientes en compras posteriores.

Si bien ARCA no aplicó restricciones adicionales específicas para plataformas como Shein o Temu, reforzó los controles generales para asegurar que todas las importaciones respeten los límites establecidos, buscando combinar el acceso a compras internacionales con un control eficiente de la entrada de mercaderías.

