ARCA: los detalles a tener en cuenta con las transferencias para evitar tener problemas

Desde noviembre de 2025, ARCA pondrá bajo control los movimientos en billeteras virtuales de usuarios, incluidos quienes están en el monotributo, cuando sus saldos mensuales superen los límites fijados por el organismo. La medida busca asegurar que los fondos tengan un origen claro y cumplir con las normas que obligan a convertir a pesos cualquier operación en moneda extranjera o cripto.