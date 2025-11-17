ARCA estableció los límites de transferencia para noviembre: las claves para no ser investigado

banco nacion transferencias

Las recomendaciones de ARCA para evitar investigaciones

Aunque mover grandes montos no está prohibido, la ARCA insistió en la necesidad de tener a mano toda la documentación que respalde cada operación. Conservar comprobantes de transferencias, depósitos, pagos y cualquier factura o recibo vinculado a actividades comerciales puede ser clave para explicar el origen o el destino del dinero si el organismo llega a pedir aclaraciones.

Los equipos técnicos también sugirieron asesorarse con un contador antes de hacer operaciones de peso y llevar un registro prolijo de movimientos en dólares o criptomonedas, incluyendo la cotización aplicada en cada transacción. Esto ayuda a evitar diferencias en la contabilidad y a mostrar la trazabilidad de los fondos sin vueltas.

Además, la agencia remarcó que fraccionar un monto alto en varias transferencias para esquivar los controles puede jugar en contra, ya que los sistemas de monitoreo lo leen como un comportamiento sospechoso.