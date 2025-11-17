ARCA estableció los límites de transferencia para noviembre: las claves para no ser investigado
ARCA fijó nuevos topes para las transferencias que bancos y billeteras electrónicas tienen que reportar, con el objetivo de reducir alertas innecesarias.
Durante noviembre de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los límites para controlar transferencias bancarias y operaciones en billeteras digitales, con el fin de definir qué movimientos se hacían sin generar reportes automáticos.
Con estos valores, tanto personas como empresas deberán seguir de cerca sus operaciones para mantener la trazabilidad y reducir la informalidad, algo central en un escenario donde lo digital ya domina la vida financiera cotidiana.
Los montos que va a reportar ARCA
En el caso de las cuentas personales, deberán informarse aquellas con ingresos o egresos mensuales desde $50.000.000, mientras que las cuentas empresariales quedarán bajo control a partir de $30.000.000.
Los reportes abarcarán no solo las transferencias, sino también el saldo final mensual, sin importar si es positivo o negativo. Cada entidad tendrá que enviar el tipo de cuenta, el número, el CBU o CVU, los datos de los titulares, el total de movimientos y el saldo disponible al cierre del período.
Además, la agencia detalló que los montos en moneda extranjera se convertirán a pesos según la cotización del Banco Nación al final del mes, y que en el caso de las criptomonedas se tomará la última referencia de compra fijada por cada plataforma.
Las recomendaciones de ARCA para evitar investigaciones
Aunque mover grandes montos no está prohibido, la ARCA insistió en la necesidad de tener a mano toda la documentación que respalde cada operación. Conservar comprobantes de transferencias, depósitos, pagos y cualquier factura o recibo vinculado a actividades comerciales puede ser clave para explicar el origen o el destino del dinero si el organismo llega a pedir aclaraciones.
Los equipos técnicos también sugirieron asesorarse con un contador antes de hacer operaciones de peso y llevar un registro prolijo de movimientos en dólares o criptomonedas, incluyendo la cotización aplicada en cada transacción. Esto ayuda a evitar diferencias en la contabilidad y a mostrar la trazabilidad de los fondos sin vueltas.
Además, la agencia remarcó que fraccionar un monto alto en varias transferencias para esquivar los controles puede jugar en contra, ya que los sistemas de monitoreo lo leen como un comportamiento sospechoso.
