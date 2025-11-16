ARCA: el alerta para los monotributistas que vayan a pagar la cuota de noviembre
ARCA avisó a los contribuyentes sobre la modificación en los plazos de pago del impuesto, advirtiendo sobre posibles sanciones si no se cumple a tiempo.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) adelantó el vencimiento del monotributo de noviembre de 2025 al jueves 20, debido a la proximidad de feriados nacionales y un fin de semana largo. La medida busca evitar retrasos en la acreditación de los pagos y prevenir inconvenientes durante los días no laborables.
Los monotributistas deben revisar su categoría vigente, ya que los topes de facturación anual se actualizaron recientemente. No cumplir con la obligación puede derivar en la exclusión del régimen y afectar el acceso a la obra social y al sistema previsional.
Las escalas vigentes del monotributo
ARCA) difundió las escalas actualizadas del monotributo para noviembre de 2025, detallando los límites de facturación anual por cada categoría:
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90
Lo que se debe pagar según la escala del monotributo
Los montos del monotributo dependen de la categoría y del tipo de actividad, ya sea servicios o comercio de bienes. Cada cuota abarca el impuesto integrado, el aporte previsional y la obra social:
- Categoría A: $37.085,74
- Categoría B: $42.216,41
- Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
- Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)
- Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)
- Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)
- Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)
- Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)
El incumplimiento en el pago del monotributo genera recargos e intereses que se acumulan hasta regularizar la situación. Además, ARCA puede proceder con la exclusión automática del régimen para quienes no cumplan, y la deuda pendiente impacta directamente en el acceso a la obra social y al sistema previsional.
