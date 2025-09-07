ARCA organizará una subasta con neumáticos a precios reducidos

El cronograma actualizado con todas las fechas y lotes disponibles puede consultarse directamente en el portal oficial de la ARCA: www.arca.gob.ar/rematesysubastas.

En agosto, estas subastas incluyeron artículos deportivos y diversos productos, logrando una recaudación superior a los $319 millones, que luego se integraron a las rentas fiscales. Desde el organismo explicaron que la alta participación y el interés sostenido de los usuarios permiten garantizar la continuidad de este sistema de remates durante todo 2025, sumando recursos extra y reforzando la relación con los contribuyentes.