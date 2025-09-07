ARCA organizará una subasta con neumáticos a precios reducidos
ARCA realizará dos subastas de neumáticos los jueves 4 y 11 de septiembre, una oportunidad clave para quienes buscan precios competitivos y stock seguro.
La Dirección General de Aduanas, mediante la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), anunció que septiembre arranca con nuevas propuestas para quienes siguen de cerca los remates online. Luego de ofrecer en subastas anteriores productos como bebidas, celulares, cosméticos y hasta vehículos, ahora llegará el turno de los neumáticos.
Qué neumáticos se podrán conseguir en la subasta
En esta ocasión, habrá dos fechas claves: el jueves 4 de septiembre se rematarán 9 lotes de neumáticos en desuso, mientras que el jueves 11 se pondrá en juego una balanceadora de neumáticos. Aunque a primera vista puedan parecer un desecho, los neumáticos usados son altamente reutilizables. El caucho reciclado tiene múltiples destinos: desde asfalto y césped sintético hasta baldosas, tejas o superficies flexibles.
De acuerdo con especialistas, aprovechar estos materiales no solo ayuda a reducir el volumen de residuos, sino que también minimiza el impacto ambiental. Por eso, los remates de la ARCA generan interés en empresas, emprendedores y particulares que buscan insumos a bajo costo y con gran potencial de uso.
Cómo participar de las subastas de ARCA
Las subastas que organiza la ARCA se llevan a cabo de forma online a través del sitio oficial del Banco Ciudad, lo que facilita la participación desde cualquier punto del país. Para sumarse al proceso, los interesados deben ingresar a la web del banco, elegir la subasta que deseen, inscribirse en el remate seleccionado y seguir el instructivo paso a paso que ofrece la plataforma digital.
El cronograma actualizado con todas las fechas y lotes disponibles puede consultarse directamente en el portal oficial de la ARCA: www.arca.gob.ar/rematesysubastas.
En agosto, estas subastas incluyeron artículos deportivos y diversos productos, logrando una recaudación superior a los $319 millones, que luego se integraron a las rentas fiscales. Desde el organismo explicaron que la alta participación y el interés sostenido de los usuarios permiten garantizar la continuidad de este sistema de remates durante todo 2025, sumando recursos extra y reforzando la relación con los contribuyentes.
