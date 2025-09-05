ARCA estableció los nuevos límites de facturación para el monotributo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó las escalas del monotributo para la segunda mitad de 2025, con los valores actualizados que estarán vigentes desde agosto hasta la próxima actualización prevista para febrero de 2026. Cada categoría se ajusta según la variación del IPC realizándose la actualización cada seis meses de acuerdo con la inflación.