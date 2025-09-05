ARCA estableció los nuevos límites de facturación para el monotributo
El organismo fiscal dio a conocer las nuevas escalas y los montos que deberán abonarse durante septiembre.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó las escalas del monotributo para la segunda mitad de 2025, con los valores actualizados que estarán vigentes desde agosto hasta la próxima actualización prevista para febrero de 2026. Cada categoría se ajusta según la variación del IPC realizándose la actualización cada seis meses de acuerdo con la inflación.
Las escalas vigentes para cada categoría
ARCA presentó la tabla actualizada de ingresos que establece los límites de cada categoría del monotributo para septiembre de 2025. Los nuevos valores son los siguientes:
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90
Todas las categorías del Monotributo y las diferencias en sus montos
- Categoría A: impuesto integrado $4.182,60, aporte previsional $13.663,17, obra social $19.239,97. Total: $37.085,74
- Categoría B: impuesto integrado $7.946,95, aporte previsional $15.029,49, obra social $19.239,97. Total: $42.216,41
- Categoría C: servicios $13.663,17 / comercio $12.547,81, aporte previsional $16.532,44, obra social $19.239,97. Total: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
- Categoría D: servicios $22.307,22 / comercio $20.773,60, aporte previsional $18.185,68, obra social $22.864,90. Total: $63.357,80 / $61.824,18
- Categoría E: servicios $41.826,04 / comercio $33.181,99, aporte previsional $20.004,25, obra social $27.884,02. Total: $89.714,31 / $81.070,26
- Categoría F: servicios $58.835,29 / comercio $43.220,24, aporte previsional $22.004,67, obra social $32.066,63. Total: $112.906,59 / $97.291,54
- Categoría G: servicios $107.074,65 / comercio $53.537,32, aporte previsional $30.806,54, obra social $34.576,19. Total: $172.457,38 / $118.920,05
- Categoría H: servicios $306.724,27 / comercio $153.362,13, aporte previsional $43.129,16, obra social $41.547,19. Total: $391.400,62 / $238.038,48
- Categoría I: servicios $609.963,03 / comercio $243.985,21, aporte previsional $60.380,82, obra social $51.306,61. Total: $721.650,46 / $355.672,64
- Categoría J: servicios $731.955,63 / comercio $292.782,26, aporte previsional $84.533,15, obra social $57.580,51. Total: $874.069,29 / $434.895,92
- Categoría K: servicios $1.024.737,89 / comercio $341.579,30, aporte previsional $118.346,41, obra social $65.806,30. Total: $1.208.890,60 / $525.732,01
Estos valores sirven como guía para que los contribuyentes determinen con precisión su categoría y calculen el monotributo correspondiente, evitando errores y respetando los topes establecidos por ARCA.
