 ARCA: el monto máximo de transferencias para no ser investigado

transferencia 3.0

Lo que puede hacer ARCA si se superan los montos

Cuando los movimientos financieros superan los topes establecidos, la ARCA puede iniciar una verificación. En estos casos, el organismo solicitará documentación que respalde el origen de los fondos, como por ejemplo:

Recibos de sueldo o comprobantes de jubilación .

o comprobantes de . Declaraciones juradas de impuestos .

. Facturas por ventas o servicios prestados.

por ventas o servicios prestados. Constancias de transferencias previas.

Si el contribuyente no puede justificar el dinero, la ARCA tiene la facultad de aplicar sanciones y, en situaciones más graves, incluso bloquear temporalmente las cuentas bancarias.