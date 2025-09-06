Monotributo 2025: el grupo que deberá pagar una cuota de $60.000

No pagar el monotributo de la Agencia de Control y Recaudación Aduanera (ARCA) es sinónimo de perder beneficios clave, como la cobertura de obra social y los aportes jubilatorios. Además, genera intereses y multas que complican la regularización fiscal. Por este motivo, estar al día con el organismo que llegó para reemplazar a la AFIP evita sanciones a futuro.