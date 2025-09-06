Monotributo 2025: el grupo que deberá pagar una cuota de $60.000
En caso de no estar al día con el régimen, el contribuyente puede quedar excluido del sistema. Conocé todos los detalles en la nota.
No pagar el monotributo de la Agencia de Control y Recaudación Aduanera (ARCA) es sinónimo de perder beneficios clave, como la cobertura de obra social y los aportes jubilatorios. Además, genera intereses y multas que complican la regularización fiscal. Por este motivo, estar al día con el organismo que llegó para reemplazar a la AFIP evita sanciones a futuro.
Durante los últimos días, ARCA actualizó los valores de las distintas categorías del monotributo tras el último ajuste en las cuotas. Dentro de estas modificaciones, una de las categorías tendrá un pago mensual de $60.000. A continuación, todos los detalles.
Qué categoría de monotributistas afrontará este monto
ARCA dio a conocer los montos actualizados de todas las categorías del monotributo, incluyendo tanto la cuota mensual como los límites de facturación anual permitidos. Por ejemplo, los contribuyentes que estén en la categoría D deberán pagar $63.357,80 si facturan en Servicios y $61.824,18 si corresponde a Bienes.
- Impuesto integrado: $22.307,22 para servicios/$20.773,60 para comercio de bienes.
- Aporte previsional: $18.185,68.
- Obra social: $22.864,90.
Cuánto tiene que pagar cada categoría del Monotributo
Categoría A
- Impuesto integrado: $4.182,60
- Aporte previsional: $13.663,17
- Obra social: $19.239,97
- Total: $ 37.085,74
Categoría B
- Impuesto integrado: $7.946,95
- Aporte previsional: $15.029,49
- Obra social: $19.239,97
- Total: $ 42.216,41
Categoría C
- Impuesto integrado: $ 13.663,17 (servicios) o $ 12.547,81 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 16.532,44
- Obra social: $ 19.239,97
- Total: $ 49.435,58 para servicios y $ 48.320,22 para bienes.
Categoría D
- Impuesto integrado: $ 22.307,22 (servicios) y $ 20.773,60 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 18.185,68
- Obra social: $ 22.864,90
- Total a pagar: $ 63.357,80 para servicios y $ 61.824,18 para bienes.
Categoría E
- Impuesto integrado: $ 41.826,04 (servicios) y $ 33.181,99 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 20.004,25
- Obra social: $ 27.884,02
- Total: $ 89.714,31 para servicios y $ 81.070,26 para bienes.
Categoría F
- Impuesto integrado: $ 58.835,29 (servicios) y $ 43.220,24 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 22.004,67
- Obra social: $ 32.066,63
- Total: $ 112.906,59 para servicios y $ 97.291,54 para bienes.
Categoría G
- Impuesto integrado: $ 107.074,65 (servicios) y $ 53.537,32 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 30.806,54
- Obra social: $ 34.576,19
- Total: $ 172.457,38 para servicios y $ 118.920,05 para bienes.
Categoría H
- Impuesto integrado: $ 306.724,27 (servicios) y $ 153.362,13 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 43.129,16
- Obra social: $ 41.547,19
- Total: $ 391.400,62 para servicios y $ 238.038,48 para bienes.
Categoría I
- Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $60.380,82
- Obra social: $51.306,61
- Total: $ 721.650,46 para servicios y $ 355.672,64 para bienes.
Categoría J
- Impuesto integrado: $ 731.955,63 (servicios) y $ 292.782,26 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 84.533,15
- Obra social: $ 57.580,51
- Total: $ 874.069,29 para servicios y $ 434.895,92 para bienes.
Categoría K
- Impuesto integrado: $ 1.024.737,89 (servicios) y $ 341.579,30 (comercio de bienes)
- Aporte previsional: $ 118.346,41
- Obra social: $ 65.806,30
- Total: $ 1.208.890,60 para servicios y $ 525.732,01 para bienes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario