ARCA permitirá que contribuyentes utilicen saldos a favor para el pago de impuestos

afip impuesto a las ganancias

La resolución comunicada por ARCA amplió el alcance del régimen de compensación, ya que hasta esta modificación los responsables substitutos y responsables por deuda ajena no accedían a este mecanismo.

Los saldos a favor de libre disponibilidad pueden originarse en distintos escenarios: determinaciones de oficio, declaraciones juradas efectuadas por los contribuyentes o resoluciones administrativas y judiciales. La normativa vigente permite que los valores originados en cualquiera de esas vías puedan destinarse al pago de impuestos, siempre que cumplan las condiciones de aplicabilidad delineadas por ARCA. De este modo, la gestión administrativa se simplifica al habilitar la cancelación de tributos sin necesidad de pagos en efectivo, lo que representa una modificación en la operatoria tradicional.

Resolución General 5753/2025:

aviso_330873