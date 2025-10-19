ARCA: el motivo por el que podrían darte la baja del monotributo

Ante esta situación, el organismo se comunica con el contribuyente y ofrece distintas alternativas para volver al régimen. Además, existen otras situaciones que pueden provocar la baja del monotributo.

Esto ocurre, por ejemplo, cuando se superan los límites máximos de impuestos del régimen, cuando los gastos realizados no coinciden con los ingresos declarados y no se justifican correctamente, o cuando los precios unitarios de venta de bienes superan los valores permitidos. Cumplir con estas normas es clave para mantener los beneficios del régimen y evitar problemas con la ARCA.