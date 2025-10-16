ARCA: el monto de $390.000 que los monotributistas deberán pagar antes del 20 de octubre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó una actualización de las cuotas para los trabajadores autónomos inscriptos en el monotributo, de acuerdo con su categoría. Con este ajuste vigente desde mitad de año, los contribuyentes deberán realizar el pago correspondiente de $391.400,62 antes del 20 del mes, según lo establecido por el organismo recaudador.