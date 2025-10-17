ARCA: el nuevo límite para compras online en el exterior que evita la retención de tus productos
ARCA recordó que los envíos solo se liberan de forma automática si cumplen ciertos requisitos, evitando así demoras en la entrega de los paquetes.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que se establecieron nuevos límites para las compras internacionales realizadas en plataformas como SHEIN o Temu. La medida busca agilizar los despachos y evitar demoras en la Aduana, garantizando una entrega más rápida para los usuarios.
Desde ARCA explicaron que los envíos deberán cumplir con ciertos requisitos para acceder a la liberación automática. En caso contrario, podrían enfrentar retrasos o la necesidad de realizar gestiones adicionales. Este punto resulta clave, ya que aunque las aplicaciones informan el seguimiento del paquete, si la Aduana no aprueba el ingreso, el producto no podrá ser entregado al comprador.
ARCA estableció el nuevo límite de compras en Temu y Shein
ARCA informó que el nuevo límite por envío en compras internacionales será de USD 3.000, e indicó las condiciones que deben cumplir los paquetes para ser liberados sin demoras:
- Peso máximo de 50 kg por envío.
- Hasta 3 unidades del mismo producto por paquete.
- Uso exclusivo para consumo personal, sin fines comerciales.
La medida aplica a todas las compras internacionales, incluidas las realizadas en SHEIN y Temu. Aunque estas plataformas suelen ofrecer envío gratuito, si el monto supera el límite establecido, ARCA podrá exigir trámites adicionales antes de autorizar la entrega del pedido.
El trámite a realizar para que la compra no quede en la Aduana
Cada vez que realizás una compra internacional, el paquete debe pasar por la Aduana antes de llegar a destino. Para evitar demoras o retenciones, es necesario completar un trámite obligatorio en el portal de ARCA. Ingresá con tu CUIT y Clave Fiscal en la sección “Envíos Postales Internacionales”, donde tendrás que declarar el contenido y el valor de tu compra. En algunos casos, el sistema puede solicitar el pago de una tasa o impuesto de importación previo a la liberación del envío.
Cuando Correo Argentino te entregue el paquete, deberás volver a ingresar al portal y confirmar la recepción dentro de los 30 días corridos. Este paso es esencial: si no lo hacés, ARCA puede bloquear futuras compras hasta que regularices tu situación. Cumplir con estas dos etapas —declarar y confirmar— garantiza que tus compras del exterior lleguen sin demoras ni complicaciones en el proceso aduanero.
