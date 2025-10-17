ARCA: el nuevo límite para compras online en el exterior que evita la retención de tus productos

Shein

El trámite a realizar para que la compra no quede en la Aduana

Cada vez que realizás una compra internacional, el paquete debe pasar por la Aduana antes de llegar a destino. Para evitar demoras o retenciones, es necesario completar un trámite obligatorio en el portal de ARCA. Ingresá con tu CUIT y Clave Fiscal en la sección “Envíos Postales Internacionales”, donde tendrás que declarar el contenido y el valor de tu compra. En algunos casos, el sistema puede solicitar el pago de una tasa o impuesto de importación previo a la liberación del envío.

Cuando Correo Argentino te entregue el paquete, deberás volver a ingresar al portal y confirmar la recepción dentro de los 30 días corridos. Este paso es esencial: si no lo hacés, ARCA puede bloquear futuras compras hasta que regularices tu situación. Cumplir con estas dos etapas —declarar y confirmar— garantiza que tus compras del exterior lleguen sin demoras ni complicaciones en el proceso aduanero.