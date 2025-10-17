Reconocida cadena de supermercados cerró varias sucursales en el país y dejó a 100 empleados sin tareas
Algunas de las tiendas están en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde este viernes estuvo en Presidente, y otras, en San Juan y Catamarca.
La compañía de venta mayorista y minorista Cencosud, a la cual pertenecen las cadena de supermercados Vea, Jumbo, Easy y Disco, cerró al menos cuatro sucursales a nivel nacional en lo que va de 2025, lo que dejó a alrededor de 100 empleados sin tareas.
Por ejemplo, el hipermercado Vea vio bajar las persianas de cuatro sucursales en los últimos meses: una sobre la avenida San Martín, en Catamarca; otra, en Villa Krause, San Juan; y dos más en la provincia de Buenos Aires, en las localidades de Castelar y Moreno.
Como antesala, en agosto de este año un grupo de 67 trabajadores de Cencosud protestó en la playa de estacionamiento del Easy de Caseros, en el partido de Tres de Febrero, por el cierre de la sucursal.
Justamente Tres de Febrero es el partido bonaerense que visitó este viernes el presidente Javier Milei acompañado por el intendente local, Diego Valenzuela, quien a mediados de 2025 celebraba la supuesta llegada de inversiones atraídas por su gestión.
Pero así como cerró el Easy también bajó la persiana el Vea de Castelar, y otro tanto ocurrió con el de Moreno.
En el caso de ambas tiendas de Vea, Cencosud despidió unos 80 miembros del total del personal con el 100% de sus indemnizaciones, pero algunos de los empleados aceptaron mudarse de sucursal.
Algunas de las explicaciones de los cierres que fueron citadas por el medio Primer Plano Online tuvieron que ver con una baja notable en el consumo (la facturación bajó cerca del 30 % respecto al año pasado, según denuncias sindicales), mientras que en el caso específico de Moreno, el costo del alquiler del edificio fue un factor determinante.
Hugo Pintos, tesorero del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de Zona Oeste (SEOCA), explicó que "por ahora se pudo resolver sin conflicto sindical" la salida de las 80 personas que estaban implicadas en el cierre de las sedes de Vea en Moreno y Castelar, pero el horizonte se ve encapotado.
"El panorama es muy desalentador: nosotros tenemos a los cajeros entre nuestros afiliados en el gremio y tenemos en claro que la facturación bajó mucho por la caída estrepitosa de consumo", agregó Pintos.
En Castelar funcionaba en un predio propio, pero no escapó al deterioro general del negocio.Además, desde Cencosud (propietaria de VEA) se enfrenta una reestructuración nacional que también afecta otras cadenas del grupo
En la localidad de Villa Krause, en San Juan, al menos 17 personas quedaron sin trabajo con el cierre del Vea que funcionaba allí, aunque fuentes citadas por el sitio Infobae señalaron que algunos aceptaron puestos similares que la misma empresa les ofreció en el Jumbo o en otra tienda Vea de ese departamento.
Distinto fue el caso de la sede de Vea sobre la avenida San Martín de la ciudad de Catamarca, que cerró sus puertas hace poco y dejó en la calle al total de su personal.
