Reconocida cadena de supermercados cerró varias sucursales en el país y dejó a 100 empleados sin tareas

En el caso de ambas tiendas de Vea, Cencosud despidió unos 80 miembros del total del personal con el 100% de sus indemnizaciones, pero algunos de los empleados aceptaron mudarse de sucursal.

supermercado vea moreno

Algunas de las explicaciones de los cierres que fueron citadas por el medio Primer Plano Online tuvieron que ver con una baja notable en el consumo (la facturación bajó cerca del 30 % respecto al año pasado, según denuncias sindicales), mientras que en el caso específico de Moreno, el costo del alquiler del edificio fue un factor determinante.

Hugo Pintos, tesorero del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de Zona Oeste (SEOCA), explicó que "por ahora se pudo resolver sin conflicto sindical" la salida de las 80 personas que estaban implicadas en el cierre de las sedes de Vea en Moreno y Castelar, pero el horizonte se ve encapotado.

"El panorama es muy desalentador: nosotros tenemos a los cajeros entre nuestros afiliados en el gremio y tenemos en claro que la facturación bajó mucho por la caída estrepitosa de consumo", agregó Pintos.

En Castelar funcionaba en un predio propio, pero no escapó al deterioro general del negocio.Además, desde Cencosud (propietaria de VEA) se enfrenta una reestructuración nacional que también afecta otras cadenas del grupo

En la localidad de Villa Krause, en San Juan, al menos 17 personas quedaron sin trabajo con el cierre del Vea que funcionaba allí, aunque fuentes citadas por el sitio Infobae señalaron que algunos aceptaron puestos similares que la misma empresa les ofreció en el Jumbo o en otra tienda Vea de ese departamento.

Distinto fue el caso de la sede de Vea sobre la avenida San Martín de la ciudad de Catamarca, que cerró sus puertas hace poco y dejó en la calle al total de su personal.