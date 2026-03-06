El gobierno de Javier Milei promulgó la reforma laboral: claves de los cambios que ya están vigentes

El gobierno de Javier Milei promulgó finalmente este viernes, una semana después de su sanción en el Senado de la Nación, la polémica reforma laboral que quita derechos a los trabajadores, financia despidos con fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), limita el derecho a huelga y consagra por ley la precarización laboral de amplios sectores.