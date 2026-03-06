La industria textil cayó casi 26% interanual: el sector perdió más de 19.000 empleos en dos años

En términos interanuales, el sector acumuló una suba de 15,6%, aproximadamente la mitad de la inflación general (32,4%). El índice de precios mayoristas del textil mostró un comportamiento similar: creció 17,7% interanual, unos 9,6 puntos por debajo del promedio industrial.

La importación crece y el alivio exportador

El comercio exterior presenta una dualidad que preocupa al sector. En enero de 2026, las importaciones totales de productos textiles sumaron 16.582 toneladas por u$s39 millones, con caídas del 31% en cantidad y 40% en valor respecto a enero del año anterior.

Sin embargo, el renglón de prendas de vestir va a contramano: creció 129% en volumen y 91% en valor frente al mismo mes de 2025. El principal proveedor es China, que domina las principales posiciones arancelarias tanto en prendas de punto como en tejidos planos.

Del lado de las ventas al exterior, enero de 2026 deparó una sorpresa positiva: se exportaron 1.237 toneladas por u$s3 millones, lo que representa un alza del 203% en cantidad y 72% en valor respecto a enero de 2025.

El salto se explica fundamentalmente por los tejidos de punto, que se multiplicaron por catorce en volumen y por diez en valor. El resto de las categorías —materias primas, hilados, tejidos planos y prendas— también mostraron variaciones positivas, aunque de menor magnitud.