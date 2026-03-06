ARCA: las claves para evitar caer en estafas virtuales
ARCA alertó sobre una nueva estafa virtual que circula por mail, con mensajes falsos que buscan quedarse con datos personales y bancarios.
ARCA alertó por una nueva estafa virtual que circula con correos electrónicos falsos sobre supuestas deudas o problemas impositivos. El objetivo es que la víctima ingrese a un enlace malicioso y entregue datos personales o bancarios. El organismo recordó que no pide información sensible por mail ni envía links para regularizar trámites, y recomendó verificar siempre en los canales oficiales.
Cómo funciona la estafa
La maniobra funciona con una lógica tan básica como peligrosa dentro de esta nueva modalidad de estafa virtual. Primero llega un correo electrónico con estética formal y apariencia oficial, diseñado para generar confianza inmediata.
Después, el mensaje advierte sobre una supuesta deuda, una irregularidad fiscal o un problema urgente que requiere acción inmediata. El siguiente paso es incluir un link para “regularizar” la situación, apelando a la presión y al apuro.
Cuando la persona ingresa, se le solicitan datos personales y datos bancarios, información clave para concretar el fraude digital. En varios casos, el enlace dirige a un sitio que imita casi a la perfección la página oficial, lo que incrementa la confusión y hace más creíble la maniobra.
Señales para detectar el fraude
El crecimiento del phishing llevó a la ARCA a reforzar sus advertencias para evitar caer en este tipo de fraude digital. Reconocer una maniobra a tiempo puede impedir el robo de datos personales y pérdidas económicas. Estas son las señales de alerta:
- Direcciones de correo que no coinciden con dominios oficiales.
- Errores de ortografía o redacción poco profesional.
- Mensajes que generan urgencia o apelan al miedo inmediato.
- Pedido de contraseñas, CBU o datos de tarjetas por mail.
- Comunicaciones que presionan o amenazan con consecuencias inmediatas.
Qué hacer si recibís un correo sospechoso
- No hacer clic en enlaces dudosos.
- No descargar archivos adjuntos.
- Ingresar manualmente al sitio oficial para verificar la información.
- Reportar el mensaje como phishing.
Si por error se compartieron datos bancarios o información sensible, es fundamental comunicarse de inmediato con el banco y cambiar todas las contraseñas. En materia de estafas digitales, anticiparse siempre es la mejor defensa.
La importancia de la prevención
Las estafas digitales no se quedan quietas: cambian, se perfeccionan y apelan a la ingeniería social para generar confianza y engañar con mayor facilidad. Por eso, los organismos públicos insisten en que ninguna gestión sensible se resuelve a través de enlaces enviados por correo electrónico sin una validación oficial previa.
En este contexto, la información es la herramienta más fuerte contra el fraude digital. Chequear antes de hacer clic puede evitar la pérdida de datos personales y también de dinero.
La reciente advertencia de la ARCA vuelve a poner el foco en un dato clave: el correo electrónico sigue siendo una de las principales vías de ingreso para el phishing y otras maniobras delictivas.
Estar atentos y desconfiar de mensajes inesperados no es paranoia, es prevención. En tiempos donde los engaños online crecen todos los días, la cautela es la mejor aliada para no caer en la trampa.
