ARCA: las claves para evitar caer en estafas virtuales

Direcciones de correo que no coinciden con dominios oficiales.

que no coinciden con dominios oficiales. Errores de ortografía o redacción poco profesional.

o redacción poco profesional. Mensajes que generan urgencia o apelan al miedo inmediato.

o apelan al miedo inmediato. Pedido de contraseñas , CBU o datos de tarjetas por mail.

, o por mail. Comunicaciones que presionan o amenazan con consecuencias inmediatas.

Qué hacer si recibís un correo sospechoso

No hacer clic en enlaces dudosos .

. No descargar archivos adjuntos .

. Ingresar manualmente al sitio oficial para verificar la información.

para verificar la información. Reportar el mensaje como phishing.

Si por error se compartieron datos bancarios o información sensible, es fundamental comunicarse de inmediato con el banco y cambiar todas las contraseñas. En materia de estafas digitales, anticiparse siempre es la mejor defensa.

La importancia de la prevención

Las estafas digitales no se quedan quietas: cambian, se perfeccionan y apelan a la ingeniería social para generar confianza y engañar con mayor facilidad. Por eso, los organismos públicos insisten en que ninguna gestión sensible se resuelve a través de enlaces enviados por correo electrónico sin una validación oficial previa.

En este contexto, la información es la herramienta más fuerte contra el fraude digital. Chequear antes de hacer clic puede evitar la pérdida de datos personales y también de dinero.

La reciente advertencia de la ARCA vuelve a poner el foco en un dato clave: el correo electrónico sigue siendo una de las principales vías de ingreso para el phishing y otras maniobras delictivas.

Estar atentos y desconfiar de mensajes inesperados no es paranoia, es prevención. En tiempos donde los engaños online crecen todos los días, la cautela es la mejor aliada para no caer en la trampa.