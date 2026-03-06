Ganó $780 millones en el Quini 6: cuánto dinero recibirá realmente tras las deducciones

Una vez aplicada la deducción, el apostador recibirá finalmente $562.380.000. Esa cifra surge de restar la retención al premio bruto originalmente anunciado. En términos porcentuales, el sistema implica que aproximadamente el 27,9% del total del premio termina destinado al pago de impuestos.

Este mecanismo se aplica de forma uniforme a todos los ganadores de juegos de azar organizados por loterías oficiales en el país, sin importar el monto obtenido. La normativa establece que la retención debe efectuarse antes de que el dinero sea entregado al beneficiario, lo que permite garantizar el cobro del tributo sin depender de declaraciones posteriores.

El sistema también busca evitar posibles maniobras de evasión fiscal, ya que el descuento se realiza directamente en el origen del pago. De esta manera, el ganador accede únicamente al monto neto que queda luego de aplicada la retención. En términos matemáticos, el cálculo puede resumirse mediante una fórmula sencilla: monto retenido = premio bruto × 0,9 × 0,31. Luego, el monto neto que recibe el ganador surge de restar ese resultado al premio total obtenido en el sorteo.

Este esquema continúa vigente para todos los juegos de azar oficiales del país, por lo que cualquier apostador que obtenga un premio importante en el Quini 6 o en otras loterías estatales estará sujeto al mismo procedimiento de deducción fiscal antes de cobrar su dinero.