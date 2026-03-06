Ganó $780 millones en el Quini 6: cuánto dinero recibirá realmente tras las deducciones
Un apostador se llevó una verdadera fortuna en el popular juego de azar, pero el monto final que cobrará será considerablemente menor. Todos los detalles.
Un nuevo ganador del popular sorteo de Quini 6 se convirtió en millonario tras acertar los números del juego y quedarse con un premio de $780.000.000. Sin embargo, el monto que finalmente recibirá no será el mismo que el anunciado originalmente, ya que los premios de juegos de azar en Argentina están sujetos a un sistema de retención impositiva que reduce la cifra final entregada al apostador.
El mecanismo de deducción fiscal aplicado a este tipo de premios responde a un procedimiento matemático establecido por la normativa vigente y administrado por organismos recaudadores como el ARCA. Este sistema determina de manera automática cuánto dinero debe descontarse antes de que el ganador cobre el premio.
La legislación establece que los premios obtenidos en sorteos oficiales deben tributar un impuesto específico. Para calcularlo se aplica un procedimiento que consta de dos pasos principales. En primer lugar, se toma como base imponible el 90% del monto total del premio. Luego, sobre ese valor se aplica una retención del 31%, lo que determina el monto que se destina al fisco.
En el caso puntual del premio de $780.000.000, el cálculo comienza tomando el 90% de esa cifra, lo que da como resultado una base imponible de $702.000.000. A partir de allí se aplica el porcentaje correspondiente del impuesto.
El siguiente paso consiste en calcular el 31% de esos $702.000.000. Esa operación arroja un resultado de $217.620.000, que corresponde al monto retenido por el sistema impositivo. Esa suma se descuenta automáticamente antes de que el dinero llegue al ganador del sorteo.
Una vez aplicada la deducción, el apostador recibirá finalmente $562.380.000. Esa cifra surge de restar la retención al premio bruto originalmente anunciado. En términos porcentuales, el sistema implica que aproximadamente el 27,9% del total del premio termina destinado al pago de impuestos.
Este mecanismo se aplica de forma uniforme a todos los ganadores de juegos de azar organizados por loterías oficiales en el país, sin importar el monto obtenido. La normativa establece que la retención debe efectuarse antes de que el dinero sea entregado al beneficiario, lo que permite garantizar el cobro del tributo sin depender de declaraciones posteriores.
El sistema también busca evitar posibles maniobras de evasión fiscal, ya que el descuento se realiza directamente en el origen del pago. De esta manera, el ganador accede únicamente al monto neto que queda luego de aplicada la retención. En términos matemáticos, el cálculo puede resumirse mediante una fórmula sencilla: monto retenido = premio bruto × 0,9 × 0,31. Luego, el monto neto que recibe el ganador surge de restar ese resultado al premio total obtenido en el sorteo.
Este esquema continúa vigente para todos los juegos de azar oficiales del país, por lo que cualquier apostador que obtenga un premio importante en el Quini 6 o en otras loterías estatales estará sujeto al mismo procedimiento de deducción fiscal antes de cobrar su dinero.
