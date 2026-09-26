Asignación clave de ANSES: cuánto se cobra este mes y cuáles son las fechas confirmadas

Se cobra en la misma fecha asignada por la ANSES para la AUH y se unifica en el saldo bancario de la tarjeta de débito habitual, pudiendo ser utilizado para la compra de alimentos o ser retirado por cajero automático.

Quiénes tienen derecho a cobrar la Tarjeta Alimentar sin trámite

La Tarjeta Alimentar no requiere ningún tipo de inscripción previa, gestores ni intermediarios. El cruce de datos entre el Ministerio de Capital Humano y la ANSES determina su cobro automático para los siguientes sectores:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 14 años inclusive.

Personas gestantes a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).

Titulares de la AUH por personas con discapacidad, sin límite de edad.

Madres que perciben una Pensión No Contributiva (PNC) por 7 hijos o más.

En qué fechas de septiembre se acredita la Tarjeta Alimentar