Ailín Pérez vs. Norma Dumont: hora, TV y cómo ver en vivo la pelea de UFC
La argentina enfrentará este sábado 26 de septiembre a la brasileña en Las Vegas. Todos los detalles sobre la batalla co-estelar de la noche.
Ailín Pérez vuelve al octágono este sábado 26 de septiembre para protagonizar una de las peleas más importantes de su carrera en la UFC. La argentina se enfrentará con la brasileña Norma Dumont en el Meta APEX de Las Vegas, en el marco del UFC Fight Night que tendrá como combate principal el duelo entre Raul Rosas Jr. y Raoni Barcelos.
El enfrentamientotendrá especial importancia dentro de la categoría de peso gallo femenino. La argentina llega ubicada en el quinto puesto del ranking, mientras que la brasileña ocupa el cuarto lugar, por lo que el resultado podría tener consecuencias en la pelea por acercarse a una futura oportunidad por el título.
A qué hora pelea Ailín Pérez vs. Norma Dumont
Las preliminares del UFC Fight Night comenzarán a las 18 horas de Argentina: Pérez y Dumont protagonizarán la cuarta pelea de esa parte de la cartelera, por lo que el inicio del combate está previsto aproximadamente para las 19.30 de Argentina.
Sin embargo, ese horario es estimativo y puede modificarse debido a la duración de los enfrentamientos anteriores. La agenda internacional para seguir la pelea de Ailín Pérez vs. Norma Dumont es la siguiente:
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19.30: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
18.30: Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET).
17.30: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (CT).
16.30: México (Ciudad de México) y Estados Unidos (MT).
15.30: Estados Unidos (PT).
De esta manera, los espectadores argentinos deberán estar atentos desde las 19.30, aunque se recomienda conectarse con anticipación para evitar perderse el comienzo si los combates anteriores terminan antes de lo previsto.
¿Cómo ver Ailín Pérez vs. Norma Dumont en vivo?
El combate entre la argentina y la brasileña podrá verse en vivo y online mediante Paramount+, plataforma que tendrá la transmisión del evento de UFC. La pelea formará parte de las preliminares del UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos, que se desarrollará en el Meta APEX de Las Vegas.
Para quienes quieran seguir la presentación de Pérez desde Argentina, la alternativa disponible será la transmisión online a través de la plataforma.
Cómo llega Ailín Pérez a la pelea contra Dumont
Pérez llega a este compromiso ubicada en el quinto puesto de la clasificación de peso gallo femenino de UFC. Su rival, en tanto, ocupa el cuarto lugar, por lo que el cruce tendrá un componente especial dentro de la división. La argentina buscará aprovechar la oportunidad para avanzar en el ranking y acercarse a los primeros puestos de una categoría que tiene como objetivo final la disputa por el cinturón.
Del otro lado estará Dumont, una de las principales contendientes de la división y una rival que aparece inmediatamente por encima de Pérez en la clasificación. El enfrentamiento se presenta así como un duelo directo entre dos peleadoras que buscan mantenerse cerca de la conversación por una futura oportunidad titular.
Todos los datos de Ailín Pérez vs. Norma Dumont
- Pelea: Ailín Pérez vs. Norma Dumont.
- Evento: UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos.
- Fecha: sábado 26 de septiembre de 2026.
- Lugar: Meta APEX, Las Vegas.
- Categoría: peso gallo femenino.
- Preliminares: desde las 18.00 de Argentina.
- Horario estimado de la pelea: 19.30 de Argentina.
- Dónde ver: Paramount+.
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