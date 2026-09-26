Ailín Pérez vs. Norma Dumont: hora, TV y cómo ver en vivo la pelea de UFC

¿Cómo ver Ailín Pérez vs. Norma Dumont en vivo?

El combate entre la argentina y la brasileña podrá verse en vivo y online mediante Paramount+, plataforma que tendrá la transmisión del evento de UFC. La pelea formará parte de las preliminares del UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos, que se desarrollará en el Meta APEX de Las Vegas.

Para quienes quieran seguir la presentación de Pérez desde Argentina, la alternativa disponible será la transmisión online a través de la plataforma.

Cómo llega Ailín Pérez a la pelea contra Dumont

Pérez llega a este compromiso ubicada en el quinto puesto de la clasificación de peso gallo femenino de UFC. Su rival, en tanto, ocupa el cuarto lugar, por lo que el cruce tendrá un componente especial dentro de la división. La argentina buscará aprovechar la oportunidad para avanzar en el ranking y acercarse a los primeros puestos de una categoría que tiene como objetivo final la disputa por el cinturón.

Del otro lado estará Dumont, una de las principales contendientes de la división y una rival que aparece inmediatamente por encima de Pérez en la clasificación. El enfrentamiento se presenta así como un duelo directo entre dos peleadoras que buscan mantenerse cerca de la conversación por una futura oportunidad titular.

Todos los datos de Ailín Pérez vs. Norma Dumont