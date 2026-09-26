Alerta total de diluvio en Buenos Aires, con lluvias, tormentas, ráfagas y granizo: a qué hora se larga
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por lluvias y tormentas que rige para parte de Buenos Aires y sectores de otras cuatro provincias.
El fin de semana de tregua climática se prepara para un brusco cambio de escenario. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que afectará a gran parte de la región central del país, advirtiendo sobre la llegada de fenómenos severos acompañados de lluvias, actividad eléctrica, ráfagas intensas y posible caída de granizo.
De acuerdo con el parte oficial emitido por el organismo, el área de cobertura comprende al norte de la provincia de Buenos Aires, además de zonas específicas de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. La inestabilidad comenzará a sentirse con fuerza en las próximas horas, marcando el quiebre definitivo de las condiciones templadas.
Diluvio: cronograma del alerta de lluvias y tormentas por regiones
El avance del sistema de tormentas presentará variaciones temporales según cada distrito afectado:
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Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe: El aviso meteorológico rige de manera puntual para horas de la madrugada de este domingo, momento en el que se prevé el núcleo de mayor intensidad de las precipitaciones sobre los distritos del norte bonaerense y las provincias vecinas.
Entre Ríos: Será una de las zonas con mayor persistencia del fenómeno adverso, ya que el alerta rige desde este sábado por la noche y se extenderá durante todo el domingo.
El reporte del SMN detalla que "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo y ráfagas intensas".
Asimismo, el organismo nacional estimó que se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, advirtiendo que dichos registros podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades.
Ante este panorama, desde los organismos de defensa civil recomiendan asegurar objetos que puedan volarse, evitar circular por zonas anegadas y mantenerse resguardados mientras dure el alerta meteorológico.
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