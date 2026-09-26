Operativo sanitario en Casa Rosada: trasladaron de urgencia en helicóptero a una mujer de la Policía Federal
La agente, identificada como Berta Benítez y perteneciente a la comisaría de la Casa Rosada, sufrió una descompensación severa.
Un intenso movimiento de pasajeros y aeronaves llamó la atención de transeúntes y vecinos en los alrededores de la Casa Rosada. Una mujer policía de la Federal, que cumple funciones en la comisaría instalada en la sede gubernamental, debió ser trasladada de urgencia al Hospital Churruca tras sufrir un cuadro de convulsiones que requirió atención médica inmediata.
La agente fue identificada oficialmente como Berta Benítez. Ante la gravedad del cuadro y la necesidad de agilizar su ingreso al centro de salud —ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios—, se dispuso un operativo de emergencia que incluyó el despegue de un helicóptero desde el helipuerto de Balcarce 50, de acuerdo con la Agencia Noticias Argentinas.
Sorpresa en la zona de Casa Rosada por el operativo aéreo
Fuentes oficiales confirmaron los detalles del procedimiento, luego de que el inusual vuelo de la aeronave encendiera las alarmas en el microcentro porteño.
La actividad del helicóptero oficial en la Casa de Gobierno sorprendió a propios y extraños en un primer momento, especialmente porque el presidente Javier Milei no se encontraba en el edificio, ya que por entonces permanecía en la Quinta Presidencial de Olivos.
Tras el rápido despegue, la agente ingresó al centro médico policial, donde permanece bajo observación médica para evaluar su evolución.
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