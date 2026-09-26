Operativo sanitario en Casa Rosada: trasladaron de urgencia en helicóptero a una mujer de la Policía Federal

La agente fue identificada oficialmente como Berta Benítez. Ante la gravedad del cuadro y la necesidad de agilizar su ingreso al centro de salud —ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios—, se dispuso un operativo de emergencia que incluyó el despegue de un helicóptero desde el helipuerto de Balcarce 50, de acuerdo con la Agencia Noticias Argentinas.