Sandra Pettovello activó descuentos en supermercados a jubilados de ANSES para que lleguen a fin de mes
El Ministerio de Capital Humano y ANSES lanzaron una red de descuentos en supermercados para jubilados y pensionados en todo el país.
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, puso en marcha un programa de beneficios. La iniciativa ofrece a los jubilados de ANSES importantes rebajas y reintegros en más de 7.000 comercios y grandes cadenas de supermercados para aliviar el gasto mensual en alimentos.
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Cómo acceder a las rebajas en supermercados con tarjeta de débito
El programa "Beneficios Capital Humano - ANSES" abarca más de 12.000 puntos de venta distribuidos en todo el territorio nacional. Los titulares de jubilaciones y pensiones acceden a descuentos desde el 10% en supermercados (en muchos casos sin tope de reintegro) y hasta un 20% en artículos de perfumería y limpieza.
Para acceder a estas promociones en línea de cajas o por reintegro, el único requisito es abonar la compra con la tarjeta de débito asociada a la cuenta bancaria donde se perciben habitualmente los haberes previsionales.
Entre las cadenas adheridas con beneficios semanales se destacan:
- Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento en línea de caja los lunes, martes, miércoles y jueves.
- Coto: 10% de ahorro en línea de caja de lunes a jueves.
- Carrefour: 10% de descuento los días lunes, martes y miércoles.
- Chango Más: 10% de descuento en línea de caja de lunes a domingo.
- Supermercados Día: 10% de reintegro los lunes.
- La Anónima y Almacor: 10% de descuento lunes y martes.
- Toledo: 15% de ahorro en caja los jueves.
- Josimar: 15% de descuento en sucursal los martes.
Promociones bancarias adicionales y cómo reclamar
De acuerdo a la entidad financiera en la que el beneficiario cobra su prestación, existen rebajas complementarias:
- Banco Nación: 5% adicional (con tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000) abonando con tarjeta de débito o crédito mediante la app BNA+ MODO en cadenas seleccionadas.
- Banco Provincia: 5% extra en Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini con Cuenta DNI (tope de $5.000 semanales por persona).
- Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés (tope mensual de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas).
- Banco Supervielle: 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más con tarjeta de débito o QR, además de 50% en farmacias y 10% en combustibles.
En caso de que el comercio ofrezca reintegro bancario y hayan transcurrido 7 días hábiles sin que se acredite el dinero, se recomienda contactar al banco emisor. Si no se aplicó el beneficio en la caja por falta de validación, el reclamo puede realizarse desde la plataforma Mi ANSES, en el apartado "Reclamos, sugerencias, denuncias", o enviando el comprobante de compra y el cupón de pago a [email protected].
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