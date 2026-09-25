Sandra Pettovello activó descuentos en supermercados a jubilados de ANSES para que lleguen a fin de mes

Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento en línea de caja los lunes, martes, miércoles y jueves.

10% de descuento en línea de caja los lunes, martes, miércoles y jueves. Coto: 10% de ahorro en línea de caja de lunes a jueves.

10% de ahorro en línea de caja de lunes a jueves. Carrefour: 10% de descuento los días lunes, martes y miércoles.

10% de descuento los días lunes, martes y miércoles. Chango Más: 10% de descuento en línea de caja de lunes a domingo.

10% de descuento en línea de caja de lunes a domingo. Supermercados Día: 10% de reintegro los lunes.

10% de reintegro los lunes. La Anónima y Almacor: 10% de descuento lunes y martes.

10% de descuento lunes y martes. Toledo: 15% de ahorro en caja los jueves.

15% de ahorro en caja los jueves. Josimar: 15% de descuento en sucursal los martes.

Promociones bancarias adicionales y cómo reclamar

De acuerdo a la entidad financiera en la que el beneficiario cobra su prestación, existen rebajas complementarias:

Banco Nación: 5% adicional (con tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000) abonando con tarjeta de débito o crédito mediante la app BNA+ MODO en cadenas seleccionadas.

5% adicional (con tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000) abonando con tarjeta de débito o crédito mediante la app BNA+ MODO en cadenas seleccionadas. Banco Provincia: 5% extra en Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini con Cuenta DNI (tope de $5.000 semanales por persona).

5% extra en Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini con Cuenta DNI (tope de $5.000 semanales por persona). Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés (tope mensual de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas).

hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés (tope mensual de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas). Banco Supervielle: 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más con tarjeta de débito o QR, además de 50% en farmacias y 10% en combustibles.

En caso de que el comercio ofrezca reintegro bancario y hayan transcurrido 7 días hábiles sin que se acredite el dinero, se recomienda contactar al banco emisor. Si no se aplicó el beneficio en la caja por falta de validación, el reclamo puede realizarse desde la plataforma Mi ANSES, en el apartado "Reclamos, sugerencias, denuncias", o enviando el comprobante de compra y el cupón de pago a [email protected].