La Corte Suprema ordenó investigar a Matías Garfunkel por el manejo de obras de arte

Según se desprende del dictamen sobre el que se basó la Corte Suprema para dictar su fallo, Garfunkel habría presentado ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 1 una serie de licencias de exportación expedidas por el Ministerio de Cultura de la Nación diciendo ser un poseedor de buena fe de esas piezas, pero Verra sostuvo que esa información era falsa y que sólo era un depositario designado en el marco de una causa civil, por lo que no podía disponer libremente de esos bienes.