Para Javier Milei, cada empleado público echado debe contarse como un "nuevo puesto de trabajo"
Durante una entrevista con el editor en jefe de Bloomberg, el Presidente dejó a todos atónitos con su peculiar explicación.
El presidente, Javier Milei, provocó una polémica en su presentación en The Economic Club of New York al referirse a las cifras de empleo y al rol del trabajador estatal y los puestos informales en la Argentina.
Al ser entrevistado por John Micklethwait, editor en jefe de Bloomberg, Milei defendió la evolución del mercado laboral argentino asegurando que la economía creó un total de 600.000 puestos de trabajo.
Sin embargo, la controversia se generó cuando el Presidente admitió que 520.000 de esos puestos corresponden al sector informal.
La peculiar explicación de Javier Milei sobre la creación de puestos de trabajo
Para completar la cifra y llegar al total, sumó a 80.000 trabajadores estatales. Según Milei, estos corresponden al traspaso de personas que dejaron de ser empleados públicos para reinsertarse en el ámbito privado.
Milei y Caputo ensayan explicaciones y esconden el amortiguador que maquilló la caída de la actividad económica
"Dato mata relato" suelen repetir como un mantra las huestes libertarias al intentar salir al cruce de las cada vez más recurrentes críticas que reciben de todo el amplio abánico del pensamiento económico a la marcha del plan económico. En ese camino el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, se embarcaron en las últimas horas en el muy duro desafío de encontrar agua en el desierto de las estadísticas y dar con "la explicación" que desmienta los datos de la realidad y permita así sostener el más que maltrecho relato triunfalista sobre la marcha de la economía libertaria. Sin embargo, tal como ellos mismos aseguran, lo cierto es que es verdad, "dato mata relato" y el relato libertario se cae a pedazos.
El ministro de Economía ahora aseguró que detrás del derrumbe de la actividad económica en julio que acaba de informar el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) se esconden el supuesto impacto de las lluvias, las nevadas y hasta el Mundial de Fútbol que se jugó en México, Estados Unidos y Canadá en el séptimo mes del año.
En un posteo en su cuenta de X, Caputo atribuyó el derrumbe de la actividad económica a “shocks transitorios” y destacó que la actividad creció en los primeros siete meses del año en relación al mismo período de 2025.
“En el mes, la serie desestacionalizada mostró una variación negativa de 2,9% mensual, en tanto el indicador tendencia-ciclo creció 0,2% mensual, alcanzando un nuevo máximo histórico”, señaló en su explicación, y agregó que “durante julio se registraron distintos shocks transitorios que afectaron a varios sectores de actividad”.
“En este sentido, pueden mencionarse la menor disponibilidad de gas en el caso de la industria manufacturera, las mayores lluvias y nevadas en relación a los promedios históricos para la construcción, la minería y algunos servicios, y las menores horas trabajadas en algunos sectores en relación al Mundial de Fútbol”, enumeró sobre el dato de julio que borró el repunte de junio, mes que tuvo una suba de 0,3%.
Sin embargo lo que ni Caputo ni Milei se animan a hacer es a desgranar el número bruto que informa el Indec y esconden así un aspecto clave del dato que se conoció ayer: de no haber sido por la espectacular disparada interanual de la pesca, que sí se debe ésta sí a un "shock transitorio", el derrumbe habría sido todavía más profundo.
De acuerdo con el Indec en julio pasado la actividad económica se cayó otro 1,44% la comparación interanual mientras que el derrumbe, en la serie desestacionalizada, llegó al 2,9%.
Sin embargo la caída interanual del 1,44% en el Nivel General del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) tuvo un inesperado amortiguador que suavizó el derrumbe. La "Pesca" funcionó en julio como un colchón que evitó que la caída de la actividad económica fueera todavía más profunda. Es que esa actividad creció en el séptimo mes del año un 424,5% con respecto a julio del año pasado.
Esta disparada en la pesca no se debe a una suba inédita en la productivdad del sector sino a una muy baja base de comparación baja. Es que entre junio y julio del año pasado la actividad estuvo paralizada por un fuerte conflicto gremial por salarios que prácticamente redujo a cero la pesca marítima durante semanas.
De no haber operado esta fuerte suba la caída del EMAE habría sido, sin lugar a dudas, todavía mucho más profunda.
A este inesperado amortiguador se sumó el ya habitual colchón que implican las actividades minera y petrolera que sirven para maquillar mes a mes la parálisis económica. En julio este sector subió otro 8,4% internanual.
De hecho tanto la pesca como la actividad minera y petrolera fueron las de mayor incidencia en la construcción del índice, lo que da cuenta de su impacto amortiguador sobre el resto de las caídas de otros sectores.
En la vereda de enfrente, en tanto, se siguen hundiendo las actividades que más puestos de trabajo de generan. La "Industria manufacturera" se derrumbó otro 4,6% mientras que "Comercio mayorista, minorista y reparaciones" retrocedió 5,1%. "Construcción", otro de los motores a la hora de generar puestos de trabajo también cayó en julio y retrocedió 3,3%.
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