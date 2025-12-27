ATE rechazó la oferta salarial del Gobierno para los estatales: "El peor fin de año"

Finalmente, el gremialista apuntó contra UPCN, conducida por Andrés Rodríguez, al considerar que desde ese sindicato “tienen que explicar a cambio de qué firman incrementos por debajo de la evolución de los precios, cuál es la contrapartida por permitir la demolición de los ingresos".

"A esta altura, en el sector público UPCN ya es socio de la motosierra. Este aumento vergonzoso se da en medio de una inflación en ascenso y anticipa un inicio de año altamente conflictivo”, concluyó.