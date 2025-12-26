"Situación crítica": la advertencia de la UIA sobre el momento que atraviesan las pymes

La grave situación de las pymes

Además, el reporte explica que “la heterogeneidad sectorial es notable, con solo la refinación de petróleo y la producción de motos recuperando niveles de 2022”. En cambio, “las PyMEs enfrentan una situación crítica, con una caída acumulada de producción del 4,1% y del empleo del 4,6% en el tercer trimestre de 2025”, precisa el informe.

En ese sentido, el 81% de las pequeñas y medianas empresas reporta presión de costos y el 37% perdió participación en el mercado interno debido a la competencia de productos importados, especialmente desde China, gracias a la apertura indiscriminada promovida por el Gobierno Nacional.

El análisis de la Fundación Observatorio Pyme, recogido en el informe, da cuenta de que los indicadores adelantados, tanto para producción (PMI-PyME en 43 puntos) como para clima de confianza (ICE-PyME en 44 puntos), permanecieron por debajo del umbral de crecimiento. Asimismo, el Monitor de Desempeño Industrial de la IV Encuesta CEU-UIA reafirma el panorama contractivo en este segmento.