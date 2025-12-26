"Situación crítica": la advertencia de la UIA sobre el momento que atraviesan las pymes
La Unión Industrial Argentina denunció nuevas caídas en la actividad industrial en noviembre último, tanto mensual como interanualmente.
La Unión Industrial Argentina (UIA) hizo público su informe sobre la actividad industrial en noviembre de 2025, en el que surge una caída interanual y mensual en varios sectores; con pequeñas y medianas empresas que atraviesan una “situación crítica”.
En concreto, la entidad proyecta que la actividad industrial cayó 6% en noviembre en términos interanuales y 1% con relación al mes anterior, influenciada por menos días de actividad debido a feriados.
La producción en construcción cayó significativamente, con despachos de cemento y el índice Construya, que mide las ventas de insumos para el sector, mostrando descensos de 7,7% y 7,1%, respectivamente, con una demanda interna completamente debilitada y retrocesos superiores al 20% con respecto a 2022/23.
La producción de autos disminuyó 22%, mientras que la producción de bebidas cayó 6,9%, tanto por los feriados y como por una fuerte baja en ventas internas. En tanto, el consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales también mostró una baja del 5,8%.
A pesar de la caída en la mayoría de los sectores, el patentamiento de maquinaria industrial y la producción de acero experimentaron ligeras subidas de 0,9% y 0,4%, mensual e interanualmente, respectivamente.
La grave situación de las pymes
Además, el reporte explica que “la heterogeneidad sectorial es notable, con solo la refinación de petróleo y la producción de motos recuperando niveles de 2022”. En cambio, “las PyMEs enfrentan una situación crítica, con una caída acumulada de producción del 4,1% y del empleo del 4,6% en el tercer trimestre de 2025”, precisa el informe.
En ese sentido, el 81% de las pequeñas y medianas empresas reporta presión de costos y el 37% perdió participación en el mercado interno debido a la competencia de productos importados, especialmente desde China, gracias a la apertura indiscriminada promovida por el Gobierno Nacional.
El análisis de la Fundación Observatorio Pyme, recogido en el informe, da cuenta de que los indicadores adelantados, tanto para producción (PMI-PyME en 43 puntos) como para clima de confianza (ICE-PyME en 44 puntos), permanecieron por debajo del umbral de crecimiento. Asimismo, el Monitor de Desempeño Industrial de la IV Encuesta CEU-UIA reafirma el panorama contractivo en este segmento.
