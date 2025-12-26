Cristina Kirchner atraviesa un cuadro de íleo postoperatorio y seguirá internada

“Se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo. Continua bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal; no presenta fiebre hasta el momento”, detalló ese informe además de agregar que “se mantiene la indicación de internación hasta la resolución del cuadro”.

La salud de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner fue internada el sábado tras experimentar intensos dolores abdominales durante el viernes. El traslado al sanatorio se produjo luego de una evaluación médica realizada en su domicilio de la calle San José 1111, donde los profesionales resolvieron la necesidad de realizar estudios más exhaustivos en el centro de salud de confianza de la dirigente.

Horas más tarde, la directora médica del establecimiento, Marisa Lanfranconi, confirmó mediante un comunicado que la líder del Partido Justicialista tuvo que ser sometida a una cirugía de urgencia, la cual se desarrolló de manera exitosa.

La continuidad y modalidad del tratamiento que actualmente recibe la exmandataria resultan claves para su recuperación total y condicionan la evaluación clínica diaria de su estado.

La decisión de prolongar la hospitalización responde a la necesidad de mantener la supervisión médica constante, lo cual imposibilita el regreso a su domicilio.