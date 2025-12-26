Presupuesto 2026 en el Senado EN VIVO: el debate y las votaciones

senado nacional

La oposición y los actores del sistema educativo leyeron la propuesta en clave opuesta, aunque no lograron imponerse. En este sentido, consideraron que se trataba de una marcha atrás en términos de derechos adquiridos y advirtieron que quitar los mínimos legales deja a la educación, la ciencia y la formación técnica a merced de decisiones coyunturales. Universidades nacionales, gremios docentes y organizaciones del sector científico alertaron que el presupuesto proyectado para 2026 no alcanza para garantizar el funcionamiento básico de las instituciones.

En el caso de las universidades públicas, el reclamo se centró en la brecha entre los recursos previstos y las necesidades reales para sostener salarios, infraestructura y actividades académicas. En paralelo, el sistema de escuelas técnicas denunció que la eliminación del financiamiento específico implica una reducción drástica de fondos, con impacto directo en talleres, equipamiento y programas de formación.

Sin lugar a dudas, la sesión de este viernes definió el alcance de la política educativa del Gobierno en los próximos años. Más allá de los números, el tratamiento del artículo 30 expuso una discusión de fondo sobre el rol del Estado y las prioridades de largo plazo, en un escenario donde el ajuste fiscal y la inversión en educación vuelven a chocar de frente.