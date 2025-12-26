Cambió el pronóstico de lluvias en Buenos Aires: el informe del Servicio Meteorológico Nacional para año nuevo
El Servicio Meteorológico Nacional modificó sus previsiones de lluvias para la zona del AMBA: qué pasará el 31 de diciembre y el primero de enero.
Las lluvias y las tormentas, algunas probablemente fuertes, volverán a decir presente en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense antes de lo previsto inicialmente, según anunció en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo oficial también informó en estas horas las previsiones para la noche del 31 de diciembre y el primer día de 2026 para la zona del AMBA y las noticias son buenas, sobre todo para los que quieren cenar como mesa afuera en la última noche del año.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Por ahora las lluvias volverán a la Ciudad y el Conurbano este sábado 27 de diciembre, durante la madrugada y en horas de la tarde, según informan los especialistas del tiempo.
Sin embargo, hay algunas previsiones que indican que durante la noche de este viernes podrían producirse algunos chaparrones aislados en la Capital Federal y sus alrededores.
Cómo estará el clima el 31 de diciembre
Luego de la jornada del martes, que anuncian que las temperaturas máximas superarán los 40 grados, el miércoles 31 de diciembre será un día a pleno sol con marcas térmicas que se ubicarán entre los 25 y 36 grados.
El primero de enero será un día algo más agradable, porque baja bastante la temperatura, con una mínima de 20 grados y una máxima por debajo de los 30 grados.
