Alerta para jubilados ANSES: el bono de $70.000 dejará de ser depositado
El organismo ratificó que en agosto continuará entregando el bono extraordinario a los jubilados, aunque advirtió que algunos quedarán excluidos del pago.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en agosto de 2025 seguirá vigente el bono destinado a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. Sin embargo, un sector de beneficiarios quedará fuera del pago porque sus ingresos superan el tope fijado por el Gobierno.
Además, las jubilaciones y pensiones registraron en agosto 2025 un incremento del 1,6%, en cumplimiento del Decreto 274/24, que establece ajustes mensuales en las prestaciones tomando como referencia la inflación medida dos meses antes.
Monto de las jubilaciones de ANSES en agosto 2025
Con el aumento del 1,6% aplicado en agosto, los montos de los haberes jubilatorios quedaron establecidos de la siguiente manera, sin contemplar el bono extraordinario:
- Jubilación mínima: $314.305,37
- Jubilación máxima: $2.114.977,59
- Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $251.444,30
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $220.013,76
Los requisitos para cobrar el bono
El bono extraordinario de $70.000 implementado por la ANSES está pensado para brindar un refuerzo económico únicamente a aquellos jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y no cuentan con ningún otro ingreso adicional que los haga superar el límite establecido por el Gobierno.
En agosto de 2025, el valor de la jubilación mínima se fijó en $314.305,37. Sumando el bono a este monto, el ingreso total de los beneficiarios alcanzará los $384.305,37, cifra que funciona como piso mínimo garantizado. De esta forma, cualquier persona que cobre un importe mayor quedará automáticamente fuera de la lista de quienes recibirán este adicional.
No obstante, para quienes tengan un haber que supere el mínimo pero no llegue al piso de $384.305,37, la ANSES abonará un monto proporcional. Este cálculo se realiza para que, sumando la jubilación y el refuerzo, se alcance el importe total estipulado como mínimo, asegurando así que ningún beneficiario que cumpla con los requisitos quede por debajo de esa cifra.
