Alerta para jubilados ANSES: el bono de $70.000 dejará de ser depositado

En agosto de 2025, el valor de la jubilación mínima se fijó en $314.305,37. Sumando el bono a este monto, el ingreso total de los beneficiarios alcanzará los $384.305,37, cifra que funciona como piso mínimo garantizado. De esta forma, cualquier persona que cobre un importe mayor quedará automáticamente fuera de la lista de quienes recibirán este adicional.

No obstante, para quienes tengan un haber que supere el mínimo pero no llegue al piso de $384.305,37, la ANSES abonará un monto proporcional. Este cálculo se realiza para que, sumando la jubilación y el refuerzo, se alcance el importe total estipulado como mínimo, asegurando así que ningún beneficiario que cumpla con los requisitos quede por debajo de esa cifra.