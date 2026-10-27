Aumentos de noviembre: cuánto subirán las prepagas, el transporte, los alquileres y los colegios

Transporte público, cuánto costarán los colectivos y el subte

Los boletos de colectivos y subtes de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires tendrán una actualización del 3,9% desde el 1 de noviembre, de acuerdo con el esquema de actualización tarifaria que combina el último dato de inflación del INDEC con dos puntos porcentuales adicionales.

Colectivos en la provincia de Buenos Aires

Para las líneas provinciales, los valores informados para noviembre con la tarjeta SUBE registrada serán los siguientes:

De 0 a 3 kilómetros: $1.262,48.

De 3 a 6 kilómetros: $1.420,28.

De 6 a 12 kilómetros: $1.578,09.

De 12 a 27 kilómetros: $1.893,71.

Colectivos en la Ciudad de Buenos Aires

En las líneas que circulan dentro de la Ciudad, las tarifas con SUBE registrada serán las siguientes:

De 0 a 3 kilómetros: $956,38.

De 3 a 6 kilómetros: $1.062,70.

De 6 a 12 kilómetros: $1.144,55.

De 12 a 27 kilómetros: $1.226,48.

Subte y Premetro

El valor del pasaje de subte variará según la cantidad de viajes realizados durante el mes y si la tarjeta SUBE está registrada.

Cantidad de viajes

De 1 a 20: $1.887,00 con SUBE registrada / $2.541,10 con SUBE sin registrar

De 21 a 30: $1.509,60 / $2.400,26

De 31 a 40: $1.320,90 / $2.100,23

41 en adelante: $1.132,20 / $1.800,20

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Por su parte, el Premetro tendrá una tarifa de $660,45 con SUBE registrada y de $1.050,12 para quienes no tengan la tarjeta registrada.

Trenes del AMBA, sin aumentos anunciados

Por el momento, no se anunció una nueva actualización para los trenes metropolitanos durante noviembre. El último ajuste entró en vigencia el 1 de septiembre, cuando el boleto mínimo pasó a costar $480 con SUBE registrada, como parte del cronograma tarifario establecido para ese período.

Cualquier modificación para los próximos meses dependerá de una nueva resolución de la Secretaría de Transporte.

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Peajes en CABA, las nuevas tarifas de noviembre

Los peajes de las autopistas administradas por Autopistas Urbanas (AUSA) aumentarán un 3,9% desde este domingo 1 de noviembre. Para los vehículos livianos de dos ejes, las tarifas quedarán de la siguiente manera.

Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno

Horario normal: $4.878,81.

Hora pico: $6.914,08.

Autopistas Illia, Sarmiento y Salguero

Horario normal: $2.032,63.

Hora pico: $2.874,44.

Peaje Alberti

Horario normal: $1.545,07.

Hora pico: $1.951,36.

En el Paseo del Bajo, la tarifa para vehículos livianos será de $10.794,97.

Alquileres, cuánto aumentarán los contratos en noviembre

Los ajustes de los alquileres varían según lo establecido en cada contrato. Para aquellos firmados bajo la antigua Ley de Alquileres, con actualización anual por el Índice para Contratos de Locación (ICL), la suba será del 31,44% para los vencimientos del 1 de noviembre, según los valores publicados por el Banco Central.

El ICL alcanzará los 37,21 puntos el primer día del mes, con una variación mensual del 1,83% respecto de octubre. Este último porcentaje corresponde al movimiento mensual del índice y no al aumento anual que se aplica al alquiler.

En cambio, los contratos celebrados después de la derogación de la ley en diciembre de 2023 se rigen por las condiciones pactadas entre las partes. Quienes utilizan el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como referencia tendrán distintos ajustes según el período de actualización acordado.

De acuerdo con la variación acumulada de los meses considerados, los incrementos estimados serán los siguientes:

Ajuste trimestral: 5,81%, por julio, agosto y septiembre.

Ajuste cuatrimestral: 7,82%, por junio, julio, agosto y septiembre.

Ajuste semestral: 12,95%, por abril a septiembre.

Los porcentajes corresponden a los períodos señalados y pueden variar según la fecha de actualización establecida en cada contrato.

Alquileres impagables

Telefonía e internet, aumentos en los planes móviles

Movistar confirmó un incremento del 2,6% en sus planes móviles desde el primer día del mes. En el caso de Claro y Personal, no se habían informado oficialmente nuevos porcentajes para noviembre al momento de esta publicación.

Las compañías suelen comunicar los cambios a sus clientes mediante mensajes de texto, correos electrónicos o sus aplicaciones.

Colegios privados de la provincia de Buenos Aires

Las cuotas de los colegios privados bonaerenses que reciben aportes estatales aumentarán hasta un 3% en noviembre y otro 3% en diciembre, según los nuevos topes autorizados por la Dirección General de Cultura y Educación provincial y confirmados por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA).

Los aranceles máximos varían según el nivel educativo y el porcentaje de subvención estatal, con topes para noviembre de $43.230 en primaria y $49.850 en secundaria para los establecimientos con un aporte del 100%, mientras que en las instituciones que reciben un 40% de subvención las cuotas de secundaria podrán alcanzar los $230.450.

Desde el sector educativo advirtieron que los incrementos autorizados no compensan la totalidad de los costos que afrontan los establecimientos. Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, señaló que los importes pendientes de reconocimiento equivalen aproximadamente al 25% de los ingresos de una cuota mensual.

Asimismo, explicó que las demoras en las autorizaciones arancelarias generan diferencias económicas que quedan a cargo de los colegios, debido a que deben afrontar los aumentos salariales acordados en paritarias antes de que se actualicen las cuotas.

Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires se informó un preacuerdo para aplicar aumentos del 2,7% en noviembre y diciembre. La actualización deberá confirmarse oficialmente para establecer los valores definitivos.

Luz y gas, a la espera de los nuevos cuadros tarifarios

Las tarifas de electricidad y gas podrían registrar nuevos ajustes durante noviembre, aunque los cuadros tarifarios correspondientes al mes todavía deben confirmarse oficialmente.

En octubre, las facturas de electricidad de los usuarios de Edenor y Edesur registraron incrementos del 2,41% y del 2,34%, respectivamente. Para noviembre, los nuevos importes dependerán de las disposiciones que publiquen los organismos reguladores.

En el caso del gas, las tarifas de Metrogas y Naturgy BAN también están pendientes de actualización. Los valores definitivos deberán establecerse mediante los cuadros tarifarios correspondientes.

AySA, una propuesta de cambio tarifario en medio de la privatización

Las facturas de agua y cloacas continuarán sujetas al mecanismo de actualización mensual, mientras que una modificación de mayor alcance permanece bajo análisis. La empresa presentó una propuesta para cambiar los coeficientes zonales que determinan el costo del servicio según la ubicación de cada inmueble.

La iniciativa prevé un aumento promedio del 22,6% para aproximadamente el 60% de los hogares del área de concesión. Según los valores presentados, la factura media pasaría de $29.116 a $35.710 mensuales, sin impuestos. Además, unos 500.000 usuarios podrían perder el descuento del 15% que reciben actualmente por su ubicación geográfica.

El nuevo esquema contempla reemplazar las categorías zonales vigentes por cinco niveles y eliminar gradualmente el beneficio para determinados hogares. Para evitar saltos bruscos en las facturas, la propuesta establece un límite del 5% mensual acumulativo para los aumentos derivados de la reclasificación.

Sin embargo, la audiencia pública realizada el 26 de octubre no tiene carácter vinculante y los cambios todavía deben ser evaluados por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). Por lo tanto, la modificación no debe considerarse un aumento ya aprobado para noviembre.

La discusión se da en el marco del proceso de privatización de AySA, luego de que el Gobierno adjudicara el 90% de las acciones a un consorcio privado por US$340,2 millones, con la firma del contrato de compraventa prevista para el 13 de noviembre.

La aplicación de los nuevos coeficientes dependerá de la resolución que adopte el organismo regulador y del cronograma que eventualmente se establezca.