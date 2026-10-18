Docentes y estatales bonaerenses acordaron un aumento salarial: de cuánto es y cuándo se cobra

Entre los sindicatos que dieron su aval a la propuesta se encuentran la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA).

Por su parte, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) no acompañó el acuerdo en los mismos términos. De esta manera, la propuesta avanzó con el respaldo de la mayoría de las organizaciones sindicales que participaron de las conversaciones.

Los otros puntos de la negociación

La discusión entre las autoridades provinciales y los representantes de los trabajadores también incluyó cuestiones vinculadas con las condiciones laborales y el funcionamiento del sistema educativo. Entre los temas abordados aparecen la implementación del boletín digital y los cambios en el régimen académico del nivel secundario.

A su vez, se contemplaron aspectos relacionados con el convenio colectivo de trabajo, la extensión de las licencias parentales y la simplificación de distintos trámites administrativos. Estos puntos forman parte de una agenda que excede la actualización de los salarios y busca atender otras demandas de los trabajadores.

Cuándo volverán a discutir salarios

Más allá del entendimiento alcanzado para octubre y noviembre, la negociación paritaria continuará abierta. Las partes acordaron volver a reunirse en diciembre para analizar la evolución de los ingresos y retomar el diálogo sobre la situación salarial de los trabajadores bonaerenses.

La próxima instancia será importante para evaluar el alcance de los aumentos acordados y determinar cómo seguirá la discusión de cara al cierre de 2026. Mientras tanto, el esquema definido permite establecer una actualización para los próximos meses y mantener un canal de negociación entre el Gobierno provincial y los gremios.