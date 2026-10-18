Docentes y estatales bonaerenses acordaron un aumento salarial: de cuánto es y cuándo se cobra
La propuesta fue aceptada por la mayoría de los gremios e incluye dos tramos calculados sobre los haberes de septiembre.
Los docentes y trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires tendrán una nueva actualización salarial tras el avance de las negociaciones paritarias. La propuesta presentada fue aceptada por la mayoría de los sindicatos y contempla incrementos para los próximos dos meses.
El entendimiento establece una suba escalonada para octubre y noviembre, con porcentajes calculados sobre los haberes de septiembre. De esta manera, los trabajadores alcanzados por el acuerdo tendrán una actualización de sus ingresos antes de que termine el año.
Además de los aumentos previstos, las partes acordaron retomar las conversaciones en diciembre para continuar evaluando la situación salarial y definir los próximos pasos de la negociación.
De cuánto es el aumento y cuándo se cobra
La propuesta contempla un incremento del 3% correspondiente a octubre y otro 3% para noviembre. Ambos tramos toman como referencia los salarios de septiembre, por lo que la actualización se aplicará de manera progresiva durante los próximos meses.
En cuanto al calendario de pagos, el primer tramo podría acreditarse el quinto día hábil de noviembre, junto con los haberes correspondientes a octubre. La segunda parte del incremento se verá reflejada en los salarios de noviembre, de acuerdo con el esquema establecido en la negociación.
Entre los sindicatos que dieron su aval a la propuesta se encuentran la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA).
Por su parte, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) no acompañó el acuerdo en los mismos términos. De esta manera, la propuesta avanzó con el respaldo de la mayoría de las organizaciones sindicales que participaron de las conversaciones.
Los otros puntos de la negociación
La discusión entre las autoridades provinciales y los representantes de los trabajadores también incluyó cuestiones vinculadas con las condiciones laborales y el funcionamiento del sistema educativo. Entre los temas abordados aparecen la implementación del boletín digital y los cambios en el régimen académico del nivel secundario.
A su vez, se contemplaron aspectos relacionados con el convenio colectivo de trabajo, la extensión de las licencias parentales y la simplificación de distintos trámites administrativos. Estos puntos forman parte de una agenda que excede la actualización de los salarios y busca atender otras demandas de los trabajadores.
Cuándo volverán a discutir salarios
Más allá del entendimiento alcanzado para octubre y noviembre, la negociación paritaria continuará abierta. Las partes acordaron volver a reunirse en diciembre para analizar la evolución de los ingresos y retomar el diálogo sobre la situación salarial de los trabajadores bonaerenses.
La próxima instancia será importante para evaluar el alcance de los aumentos acordados y determinar cómo seguirá la discusión de cara al cierre de 2026. Mientras tanto, el esquema definido permite establecer una actualización para los próximos meses y mantener un canal de negociación entre el Gobierno provincial y los gremios.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario