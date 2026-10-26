Salarios: los ingresos del 87% de los trabajadores no alcanzan para cubrir necesidades básicas

Y señala que el salario se va en gastos básicos como el alquiler (44%); el 27% menciona la alimentación como principal gasto; el 16% en el pago de deudas; el 5% en educación, el 3% en salud y otro 3% en transporte.

Salarios magros y fin del ahorro

Con ingresos que se agotan antes de fin de mes, el margen para ahorrar prácticamente desapareció. Nueve de cada diez trabajadores dice que no puede hacerlo, frente al 10% que sí lo logra. Al ser consultados por los motivos, el 54% responde que su salario no es suficiente, el 19% que tiene deudas, el 12% que debe cubrir sus necesidades básicas, el 11% que tiene muchos gastos y el 3% que se debe a otras razones. Entre quienes sí ahorran, el 33% dice que puede reservar entre el 5% y el 10% de su sueldo.

El destino de ese dinero también tiene su distribución. El 30% de quienes ahorran lo invierte en fondos de inversión. Le siguen quienes compran dólares o moneda extranjera, con el 16%, y quienes acuden a otros instrumentos, con el mismo porcentaje. El 15% adquiere acciones o bonos, otro 15% lo deja en la cuenta de ahorro del banco y el 10% lo coloca en un plazo fijo.

El otro componente del esquema financiero de los hogares es el endeudamiento. El 77% de los encuestados afirma tener algún tipo de deuda. En 2025, la cantidad de trabajadores con deuda era el 72% lo que también muestra el persistente deterioro de la situación social que están provocando las políticas económicas de Milei y Caputo .

Frente a este panorama, el 100% de las personas consultadas respondió que le gustaría recibir un aumento salarial. Si eso ocurriera, el 46% lo destinaría a pagar deudas, el 22% lo ahorraría, el 15% lo usaría en alimentación y recreación, el 13% lo invertiría y el 3% lo aplicaría a otros fines.