Salarios: los ingresos del 87% de los trabajadores no alcanzan para cubrir necesidades básicas
El 74% de los trabajadores advirtió que el poder adquisitivo de sus salarios se sigue deteriorando y el 91% aseguró que no llefa a fin de mes.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, se enfrascaron en una guerra abierta contra las estadísticas y contra la realidad del día a día de millones de trabajadores. Para sostener el cada vez más maltrecho relato libertario aseguran que no pasa lo que sí pasa. Niegan que los trabajadores no lleguen a fin de mes con insólitos argumentos cuando en realidad hicieron de la licuación de salarios una de las patas fundamentales de su política de desinflación.
Ahora fue Bumeran, una de las plataformas de empleos más grandes del país la que se encargó de echar por tierra el relato libertario. De acuerdo con su último informe "¿Qué pasa con el salario?", casi 9 de cada 10 trrabajadores consideran que sus salarios no alcanzan para cubrir sus necesidades más básicas.
Según el relevamiento de Bumeran al 87% de los trabajadores no les alcanza sus salarios y son más que un año atrás cuando esta proporción se habpia unicado en el 85% de lso consultados lo que demuestra que lejos de mejorar, la situación se sigue deteriorando.
Por otro lado, el 74% de los trabajadores sostiene que su poder adquisitivo empeoró en los últimos meses, un indicador que está 16 puntos porcentuales por encima del registrado en 2025, cuando el 58% lo afirmaba.
El informe de Bumeran ratificó lo que ya advirtieron muchos otros relevamientos realizados por distintos porcentuales: cada vez más trabajadores enfrentan dificultades para llegar a fin de mes. Al 73% de los trabajadores el salario les dura dos semanas o menos. Otro 28% afirma que apenas cobra destina la totalidad de su sueldo al pago de cuentas, el 21% señala que le alcanza para dos semanas, el 15% para menos de una semana y el 9% para una semana. En el otro extremo, al 18% el salario le rinde tres semanas y solo el 9% indica que le dura todo el mes.
Y señala que el salario se va en gastos básicos como el alquiler (44%); el 27% menciona la alimentación como principal gasto; el 16% en el pago de deudas; el 5% en educación, el 3% en salud y otro 3% en transporte.
Salarios magros y fin del ahorro
Con ingresos que se agotan antes de fin de mes, el margen para ahorrar prácticamente desapareció. Nueve de cada diez trabajadores dice que no puede hacerlo, frente al 10% que sí lo logra. Al ser consultados por los motivos, el 54% responde que su salario no es suficiente, el 19% que tiene deudas, el 12% que debe cubrir sus necesidades básicas, el 11% que tiene muchos gastos y el 3% que se debe a otras razones. Entre quienes sí ahorran, el 33% dice que puede reservar entre el 5% y el 10% de su sueldo.
El destino de ese dinero también tiene su distribución. El 30% de quienes ahorran lo invierte en fondos de inversión. Le siguen quienes compran dólares o moneda extranjera, con el 16%, y quienes acuden a otros instrumentos, con el mismo porcentaje. El 15% adquiere acciones o bonos, otro 15% lo deja en la cuenta de ahorro del banco y el 10% lo coloca en un plazo fijo.
El otro componente del esquema financiero de los hogares es el endeudamiento. El 77% de los encuestados afirma tener algún tipo de deuda. En 2025, la cantidad de trabajadores con deuda era el 72% lo que también muestra el persistente deterioro de la situación social que están provocando las políticas económicas de Milei y Caputo .
Frente a este panorama, el 100% de las personas consultadas respondió que le gustaría recibir un aumento salarial. Si eso ocurriera, el 46% lo destinaría a pagar deudas, el 22% lo ahorraría, el 15% lo usaría en alimentación y recreación, el 13% lo invertiría y el 3% lo aplicaría a otros fines.
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