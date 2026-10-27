Jubilaciones de ANSES y la ordenanza 29.604: cómo funciona el régimen especial y quiénes pueden tramitarlo

En consecuencia, quienes trabajaron en otros cuerpos artísticos o desempeñaron tareas diferentes en el Teatro Colón deben confirmar si están comprendidos por la ordenanza antes de suponer que pueden acceder al beneficio.

Requisitos clave: edad mínima, años de aportes y documentación necesaria

El requisito central de la Ordenanza 29.604 es haber cumplido 40 años de edad y acreditar al menos 20 años de servicios con aportes correspondientes a la actividad artística alcanzada por el régimen.

No basta con tener la edad requerida: también es necesario demostrar que los años de trabajo corresponden al sector contemplado por la normativa y que pueden ser reconocidos previsionalmente.

Para iniciar la gestión, conviene reunir el DNI, la documentación laboral que permita acreditar los servicios prestados y los comprobantes o certificaciones de aportes disponibles.

También es recomendable revisar previamente la Historia Laboral en Mi ANSES para detectar períodos faltantes o inconsistencias. Si hay años trabajados que no figuran en el registro, será necesario presentar documentación que permita solicitar su reconocimiento.

Antes de presentar la solicitud, es conveniente consultar con ANSES qué certificaciones y formularios corresponden al régimen diferencial.

Paso a paso: cómo iniciar el trámite presencial en las oficinas de ANSES

El primer paso es revisar los datos personales y la Historia Laboral a través de Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Esa consulta permite verificar los períodos registrados y detectar si es necesario gestionar certificaciones de servicios o corregir información antes de iniciar el expediente jubilatorio.

Luego, el interesado debe reunir el DNI y la documentación que acredite su trayectoria laboral dentro del Ballet estable o contratado del Teatro Colón, junto con los comprobantes de los aportes correspondientes.

Para los trámites jubilatorios que requieren atención presencial, el organismo dispone de un sistema de turnos a través de sus canales oficiales.

Finalmente, la solicitud debe presentarse ante el organismo para que evalúe el cumplimiento de las condiciones legales. La edad y los años de servicio son requisitos esenciales, pero la aprobación depende de que los antecedentes laborales y previsionales estén debidamente acreditados. La gestión es gratuita y no requiere recurrir a intermediarios para iniciar el trámite.