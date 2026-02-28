Auto de lujo baja hasta US$25 mil por la eliminación de Impuestos Internos incluida en la Reforma Laboral
La reforma sancionada al cierre de las sesiones extraordinarias introdujo un cambio relevante para el mercado automotor: la eliminación de los Impuestos Internos, entre ellos el gravamen que alcanzaba a los vehículos de mayor valor, conocido como "impuesto al lujo". Si bien resta la promulgación por parte del Poder Ejecutivo y su publicación en el Boletín Oficial para que la medida entre formalmente en vigencia, varias automotrices ya anticiparon que comenzarán a ajustar sus listas de precios como señal hacia sus clientes y para evitar un freno adicional en las ventas.
Cómo impacta la eliminación del impuesto
El capítulo fiscal de la reforma laboral aprobada por el Congreso dispone la eliminación de la escala vigente del Impuesto Interno que afectaba a los vehículos cuyo precio superara los $104 millones. La ley obtuvo la sanción tanto del Senado como de Diputados, completando su trámite legislativo el viernes 27. No obstante, su entrada en vigencia depende de la promulgación y publicación oficial.
El punto que genera atención en el sector es el artículo 195, que establece que el tributo dejará de regir "el primer día hábil del mes siguiente a la entrada en vigencia de esta ley". Esto implica que, si la norma no es promulgada antes de que finalice el mes, la eliminación efectiva podría trasladarse al primer día hábil de abril. Para las marcas que comercializan modelos alcanzados por la alícuota del 18%, el calendario resulta determinante. Aunque se trata de un segmento que representa menos del 1% del mercado total, la expectativa por la quita del impuesto ha generado un freno en operaciones. En particular, compradores potenciales aguardan una reducción que podría ubicarse entre el 10% y el 15% en los 0 km de alta gama.
Ford anunció bajas de hasta u$s 26.000
La primera marca en comunicar modificaciones concretas fue Ford. La compañía informó que, a partir de este lunes, aplicará reducciones vinculadas tanto a la eliminación de los Impuestos Internos como al acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, que contempla un cupo anual de 10.000 unidades sin arancel para modelos provenientes de ese país. Según detalló la automotriz, la combinación de ambos factores permitirá reducciones que, en algunos casos, alcanzan los u$s 26.000.
Entre los modelos con cambios de precios se encuentran:
Mustang Dark Horse: de us97.000aus 75.000 (-22,6%).
Mustang GT: de us90.000aus 65.000 (-27,7%).
Bronco Badlands: de us100.000aus 74.000 (-26%).
En la línea de pick-ups F-150, la empresa ya había anunciado en diciembre una reducción de u$s 10.000, anticipándose a un eventual acuerdo comercial y a la posible eliminación del tributo. Ahora decidió mantener esos valores:
F-150 Lariat HEV: de us90.000aus 80.000 (-11,1%).
F-150 Tremor: de us95.000aus 85.000 (-10,5%).
F-150 Raptor: de us115.000aus 105.000 (-8,7%).
En cambio, otros modelos de la marca —como Ranger, Maverick, Bronco Sport y Transit— no presentarán modificaciones durante marzo, según indicaron desde la planta de Pacheco. En el sector esperan que otras marcas anuncien medidas similares en los próximos días, lo que podría configurar un inicio de mes con movimientos en listas de precios y oportunidades para quienes analizan una compra.
Ventas en febrero, por debajo del año anterior
La discusión sobre el impuesto se produce en un contexto de demanda más débil. Según estimaciones privadas, las ventas concretas —los boletos firmados durante febrero— se ubican alrededor de un 25% por debajo del mismo mes del pasado año. En cuanto a los patentamientos, también se registran niveles inferiores respecto de un año atrás. Algunas proyecciones indican que el promedio diario estaría entre 10% y 12% por debajo de febrero de 2025.
En este punto, influyen factores adicionales: el mes cuenta con dos días hábiles menos que el del año anterior y hubo un paro general que afectó la actividad registral. Además, desde la primera semana de febrero no se difunden cifras oficiales debido a un conflicto con la empresa encargada de recopilar los datos. Con la ley ya sancionada y a la espera de su promulgación, el mercado automotor sigue de cerca los próximos pasos administrativos.
Expectativa y cautela en el sector
En concesionarias y terminales reconocen que parte del público pospone decisiones de compra ante la posibilidad de rebajas. Un operador del sector explicó que existe la percepción de que la baja en los modelos premium podría trasladarse al resto de las gamas, aunque señaló que ese efecto no necesariamente sería lineal ni inmediato. Distintas fuentes consultadas en la industria indicaron que no hay certeza sobre los tiempos de implementación. Algunas estiman que, si la promulgación se concretara de manera inmediata, la eliminación podría entrar en vigor sin demoras. Otras consideran que no es habitual una promulgación en plazos tan acotados.
Para las automotrices que importan vehículos, la espera también implica costos adicionales, ya que las unidades que permanecen en depósitos portuarios a la espera de la baja impositiva generan gastos de estadía hasta su nacionalización. Frente a este escenario, algunas empresas implementaron mecanismos transitorios. Un caso es el de Prestige Auto, que adelantó la rebaja mediante un sistema de devolución del monto correspondiente al impuesto en los modelos Mercedes-Benz que comercializa, a cuenta de la futura eliminación del tributo. Sin embargo, esta modalidad no es generalizada. En otros casos, las operaciones se reservan hasta que exista confirmación formal sobre la vigencia de la quita fiscal.
