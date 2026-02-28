Auto de lujo baja hasta US$25 mil por la eliminación de Impuestos Internos incluida en la Reforma Laboral

Mustang Dark Horse: de us97.000aus 75.000 (-22,6%).

Mustang GT: de us90.000aus 65.000 (-27,7%).

Bronco Badlands: de us100.000aus 74.000 (-26%).

En la línea de pick-ups F-150, la empresa ya había anunciado en diciembre una reducción de u$s 10.000, anticipándose a un eventual acuerdo comercial y a la posible eliminación del tributo. Ahora decidió mantener esos valores:

F-150 Lariat HEV: de us90.000aus 80.000 (-11,1%).

F-150 Tremor: de us95.000aus 85.000 (-10,5%).

F-150 Raptor: de us115.000aus 105.000 (-8,7%).

En cambio, otros modelos de la marca —como Ranger, Maverick, Bronco Sport y Transit— no presentarán modificaciones durante marzo, según indicaron desde la planta de Pacheco. En el sector esperan que otras marcas anuncien medidas similares en los próximos días, lo que podría configurar un inicio de mes con movimientos en listas de precios y oportunidades para quienes analizan una compra.

Ventas en febrero, por debajo del año anterior

La discusión sobre el impuesto se produce en un contexto de demanda más débil. Según estimaciones privadas, las ventas concretas —los boletos firmados durante febrero— se ubican alrededor de un 25% por debajo del mismo mes del pasado año. En cuanto a los patentamientos, también se registran niveles inferiores respecto de un año atrás. Algunas proyecciones indican que el promedio diario estaría entre 10% y 12% por debajo de febrero de 2025.

En este punto, influyen factores adicionales: el mes cuenta con dos días hábiles menos que el del año anterior y hubo un paro general que afectó la actividad registral. Además, desde la primera semana de febrero no se difunden cifras oficiales debido a un conflicto con la empresa encargada de recopilar los datos. Con la ley ya sancionada y a la espera de su promulgación, el mercado automotor sigue de cerca los próximos pasos administrativos.

Expectativa y cautela en el sector

En concesionarias y terminales reconocen que parte del público pospone decisiones de compra ante la posibilidad de rebajas. Un operador del sector explicó que existe la percepción de que la baja en los modelos premium podría trasladarse al resto de las gamas, aunque señaló que ese efecto no necesariamente sería lineal ni inmediato. Distintas fuentes consultadas en la industria indicaron que no hay certeza sobre los tiempos de implementación. Algunas estiman que, si la promulgación se concretara de manera inmediata, la eliminación podría entrar en vigor sin demoras. Otras consideran que no es habitual una promulgación en plazos tan acotados.

Para las automotrices que importan vehículos, la espera también implica costos adicionales, ya que las unidades que permanecen en depósitos portuarios a la espera de la baja impositiva generan gastos de estadía hasta su nacionalización. Frente a este escenario, algunas empresas implementaron mecanismos transitorios. Un caso es el de Prestige Auto, que adelantó la rebaja mediante un sistema de devolución del monto correspondiente al impuesto en los modelos Mercedes-Benz que comercializa, a cuenta de la futura eliminación del tributo. Sin embargo, esta modalidad no es generalizada. En otros casos, las operaciones se reservan hasta que exista confirmación formal sobre la vigencia de la quita fiscal.