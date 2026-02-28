Indemnizaciones, vacaciones y horas extras: todo lo que cambia con la sanción de la Reforma Laboral

El cálculo de las indemnizaciones también se modifica: se eliminan ciertos conceptos como vacaciones, bonos y aguinaldos no habituales, lo que puede reducir el monto total que perciben los trabajadores al ser despedidos sin causa. Para garantizar el pago de indemnizaciones, se crea un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permitirá a las empresas cumplir con sus obligaciones incluso en cuotas.