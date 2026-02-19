¿Conviene comprar un auto hoy? Economistas explican por qué es mejor esperar a que bajen los precios

En paralelo, Alonso advirtió que el mercado de autos usados muestra un rezago. “Hoy la brecha entre un auto nuevo y su equivalente usado es más chica de lo normal, lo que sugiere que los usados todavía tienen margen para corregir a la baja”, explicó.

A esto se suma un tercer factor: la creciente competencia. La apertura comercial y el ingreso de nuevas marcas ampliaron la oferta en un mercado que durante años estuvo restringido. “Cuando hay más oferta, los precios terminan ajustándose. Es una regla básica”, sintetizó Alonso.

En línea con este diagnóstico, el economista Christian Buteler coincidió en que el contexto macroeconómico no presiona al alza los precios. “Las tasas bancarias siguen altas y no acompañaron la baja de la inflación. Además, muchas promociones esconden rebajas implícitas: cuando te ofrecen tasa cero, si vas con efectivo te hacen un descuento, lo que confirma que los precios están bajando”, sentenció.

Por su parte, la economista Florencia Fiorentin sumó una mirada estructural. “Los precios todavía se están ajustando porque el mercado está cambiando tanto por el lado de la oferta como de la demanda”, explicó.

En conjunto, el diagnóstico es claro: el mercado automotor aún no terminó de acomodarse. Con precios en corrección, mayor competencia y un financiamiento que podría mejorar, la paciencia aparece hoy como una estrategia racional para quien evalúa comprar un auto.