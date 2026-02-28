ANSES: las nuevas estafas telefónicas que ponen en peligro a los jubilados
El organismo advirtió que nunca solicita información personal, contraseñas ni datos bancarios a través de llamadas, correos o mensajes de texto. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) advirtió sobre un aumento de intentos de estafa dirigidos principalmente a jubilados y pensionados. Aunque estas maniobras pueden afectar a cualquier persona, los mayores son más vulnerables debido al contacto frecuente con el organismo por trámites y pagos.
En las últimas semanas se detectaron llamados y mensajes en los que delincuentes se hacen pasar por personal de ANSES, ofreciendo supuestos beneficios económicos, sobre todo en fechas especiales, para obtener datos personales, contraseñas o información bancaria.
La alerta que emitió ANSES
La ANSES advirtió que nunca solicita información personal, contraseñas ni datos bancarios a través de llamadas, correos, mensajes de texto o redes sociales. De esta manera, cualquier solicitud de este tipo debe considerarse sospechosa de inmediato.
El organismo también aclaró que solo la información publicada en su sitio oficial es confiable. Se recomienda no completar formularios ni ingresar a enlaces externos, y nunca compartir códigos recibidos por SMS. Ante cualquier intento de fraude, la ANSES aconseja denunciarlo ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios del organismo.
Qué hacer en caso de intento de estafa
Las personas que detecten intentos de estafa pueden presentar su denuncia a través de la plataforma Mi ANSES en la sección “Denuncias y Reclamos”, o de manera presencial en Avenida Paseo Colón 329, 5° piso, CABA. También se puede enviar por correo postal a la misma dirección o comunicarse por teléfono al 130.
Extremar las precauciones y compartir estas recomendaciones con familiares, especialmente jubilados, resulta fundamental para prevenir fraudes y proteger datos personales.
